Cronaca
06/10/2025 09:03:00

Buongiorno24, lunedì 6 ottobre: incidenti in A29, scontro Comune di Trapani e Asp

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/buongiorno24-lunedi-6-ottobre-incidenti-in-a29-scontro-comune-di-trapani-e-asp-450.jpg

Torna in diretta Buongiorno24, l’appuntamento quotidiano con la redazione di Tp24 per fare il punto sui fatti del giorno. Il programma è in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24.it e su Rmc 101.

Mattinata di passione per gli automobilisti sull’A29: due distinti incidenti, tra Carini e Capaci in direzione Palermo e all’altezza dello svincolo di Mondello verso Trapani, hanno paralizzato l’autostrada in entrambe le direzioni, causando lunghissime code e deviazioni sulla statale 113.

Parleremo anche della frattura nella Giunta Schifani, dopo le nomine di Salvatore Iacolino e Alberto Firenze nella sanità regionale, approvate senza il voto di Fratelli d’Italia.

A Trapani, scontro frontale tra il Comune e l’Asp sul servizio Asacom per gli studenti con disabilità. Il sindaco Giacomo Tranchida, ai microfoni di Tp24, denuncia: «Ci sono casi di PEI fasulli e assenze ingiustificate del servizio di neuropsichiatria infantile».

Da Marsala, la cronaca di un grave incidente notturno lungo la litoranea: due auto distrutte e tre giovani feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

Sempre nel Trapanese, l’Asp annuncia visite cardiologiche anche di domenica per smaltire le lunghe liste d’attesa.

A Favara, ritrovata una giacca Adidas che potrebbe appartenere a Marianna Bello, la donna dispersa da cinque giorni dopo il nubifragio. Le ricerche continuano senza sosta.

E poi una notizia dal sorriso largo: ad Alcamo, un cliente del Cristal Bar vince mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci.

Infine, una scoperta archeologica che arricchisce il patrimonio di Mozia: al Museo Whitaker presentata la scultura marmorea della “Giovanetta”, rinvenuta durante le campagne di scavo estive.

Appuntamento in diretta con Buongiorno24, per sapere e capire insieme i fatti di oggi.



