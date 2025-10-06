Buongiorno24, lunedì 6 ottobre: incidenti in A29, scontro Comune di Trapani e Asp
Mattinata di passione per gli automobilisti sull’A29: due distinti incidenti, tra Carini e Capaci in direzione Palermo e all’altezza dello svincolo di Mondello verso Trapani, hanno paralizzato l’autostrada in entrambe le direzioni, causando lunghissime code e deviazioni sulla statale 113.
Parleremo anche della frattura nella Giunta Schifani, dopo le nomine di Salvatore Iacolino e Alberto Firenze nella sanità regionale, approvate senza il voto di Fratelli d’Italia.
A Trapani, scontro frontale tra il Comune e l’Asp sul servizio Asacom per gli studenti con disabilità. Il sindaco Giacomo Tranchida, ai microfoni di Tp24, denuncia: «Ci sono casi di PEI fasulli e assenze ingiustificate del servizio di neuropsichiatria infantile».
Da Marsala, la cronaca di un grave incidente notturno lungo la litoranea: due auto distrutte e tre giovani feriti, per fortuna non in gravi condizioni.
Sempre nel Trapanese, l’Asp annuncia visite cardiologiche anche di domenica per smaltire le lunghe liste d’attesa.
A Favara, ritrovata una giacca Adidas che potrebbe appartenere a Marianna Bello, la donna dispersa da cinque giorni dopo il nubifragio. Le ricerche continuano senza sosta.
E poi una notizia dal sorriso largo: ad Alcamo, un cliente del Cristal Bar vince mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci.
Infine, una scoperta archeologica che arricchisce il patrimonio di Mozia: al Museo Whitaker presentata la scultura marmorea della “Giovanetta”, rinvenuta durante le campagne di scavo estive.
