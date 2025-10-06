Sezioni
Cultura
06/10/2025 17:29:00

Guinga porta a Marsala la poesia del Brasile: concerto alle Cantine Storiche Donnafugata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/guinga-porta-a-marsala-la-poesia-del-brasile-concerto-alle-cantine-storiche-donnafugata-450.jpg

Dopo le tappe di Catania il 7 ottobre al Centro Zo e di Palermo l’8 e 9 ottobre al Teatro Jolly, arriva a Marsala il chitarrista e compositore brasiliano Guinga, tra i nomi più amati della musica popolare brasiliana. 

L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre alle ore 21 nelle Cantine Storiche Donnafugata. 

Il tour presenta “Roendopinho”, l’ultimo lavoro inciso per la Acoustic Music Records di Peter Finger: un disco per chitarra sola che racconta il legame fisico e poetico tra l’artista e il suo strumento. Il titolo unisce due parole portoghesi – roendo (“rosicchiando”) e pinho (“legno d’abete”) – evocando il tempo, le tracce e le vibrazioni che nascono da questo dialogo continuo. Autore di melodie raffinate e inclassificabili, Guinga, 64 anni, è cresciuto nella periferia di Rio de Janeiro ed è oggi riconosciuto come uno dei più grandi compositori viventi del Brasile. Ha collaborato con figure storiche come Chico Buarque, Elis Regina, Ivan Lins, Michel Legrand e Sérgio Mendes, mentre il leggendario Hermeto Pascoal lo ha descritto come “un ragazzo che nasce ogni cento anni”. 

I biglietti sono in prevendita su www.diyticket.it (e su www.ctbox.it solo per la data di Catania)



