Guinga porta a Marsala la poesia del Brasile: concerto alle Cantine Storiche Donnafugata

Dopo le tappe di Catania il 7 ottobre al Centro Zo e di Palermo l’8 e 9 ottobre al Teatro Jolly, arriva a Marsala il chitarrista e compositore brasiliano Guinga, tra i nomi più amati della musica popolare brasiliana.

L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre alle ore 21 nelle Cantine Storiche Donnafugata.

Il tour presenta “Roendopinho”, l’ultimo lavoro inciso per la Acoustic Music Records di Peter Finger: un disco per chitarra sola che racconta il legame fisico e poetico tra l’artista e il suo strumento. Il titolo unisce due parole portoghesi – roendo (“rosicchiando”) e pinho (“legno d’abete”) – evocando il tempo, le tracce e le vibrazioni che nascono da questo dialogo continuo. Autore di melodie raffinate e inclassificabili, Guinga, 64 anni, è cresciuto nella periferia di Rio de Janeiro ed è oggi riconosciuto come uno dei più grandi compositori viventi del Brasile. Ha collaborato con figure storiche come Chico Buarque, Elis Regina, Ivan Lins, Michel Legrand e Sérgio Mendes, mentre il leggendario Hermeto Pascoal lo ha descritto come “un ragazzo che nasce ogni cento anni”.

I biglietti sono in prevendita su www.diyticket.it (e su www.ctbox.it solo per la data di Catania)



