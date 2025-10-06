A Mazara la 1^ edizione di M.A.R.E. Mediterranean Congress

06/10/2025 15:39:00

Si terrà presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo, la 1° Edizione di M.A.R.E. Mediterranean Congress, dal titolo “Il ruolo del Medico di Famiglia e del farmacista nella prevenzione oncologica”.

L’evento rappresenta un importante appuntamento scientifico rivolto ai Medici Chirurghi, Farmacisti e Biologi, con l’obiettivo di rapportare il ruolo delle figure sanitarie territoriali nella lotta contro le neoplasie. La prevenzione oncologica è una priorità nelle strategie sanitarie, sia a livello nazionale che internazionale.

L’aumento dell’incidenza dei tumori e l’invecchiamento della popolazione rende necessario un intervento mirato alla prevenzione. La collaborazione tra medici di famiglia e farmacisti rappresenta il pilastro fondamentale per il successo della prevenzione oncologica.

L’evento è accreditato ECM con 6 crediti formativi. L’incontro sarà presieduto dal dott. Pietro Fazio, direttore F.F. UOC Chirurgia Generale di Mazara del Vallo.

Il Direttore responsabile scientifico è il dott. Nicola Falco, dirigente medico Chirurgia Generale Mazara del Vallo mentre l’ideatore e promotore del congresso è il dott. Luca Spanò amministratore delegato della società scientifica 3 F.



