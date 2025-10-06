Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
06/10/2025 15:39:00

A Mazara la 1^ edizione di M.A.R.E. Mediterranean Congress

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759758004-0-a-mazara-la-1-edizione-di-m-a-r-e-mediterranean-congress.jpg

Si terrà presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo, la 1° Edizione di M.A.R.E. Mediterranean Congress, dal titolo “Il ruolo del Medico di Famiglia e del farmacista nella prevenzione oncologica”.

 

L’evento rappresenta un importante appuntamento scientifico rivolto ai Medici Chirurghi, Farmacisti e Biologi, con l’obiettivo di rapportare il ruolo delle figure sanitarie territoriali nella lotta contro le neoplasie. La prevenzione oncologica è una priorità nelle strategie sanitarie, sia a livello nazionale che internazionale.

 

L’aumento dell’incidenza dei tumori e l’invecchiamento della popolazione rende necessario un intervento mirato alla prevenzione. La collaborazione tra medici di famiglia e farmacisti rappresenta il pilastro fondamentale per il successo della prevenzione oncologica.

 

L’evento è accreditato ECM con 6 crediti formativi. L’incontro sarà presieduto dal dott. Pietro Fazio, direttore F.F. UOC Chirurgia Generale di Mazara del Vallo.

 

Il Direttore responsabile scientifico è il dott. Nicola Falco, dirigente medico Chirurgia Generale Mazara del Vallo mentre l’ideatore e promotore del congresso è il dott. Luca Spanò amministratore delegato della società scientifica 3 F.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali