Cronaca

Sanità
06/10/2025 13:46:00

A29 bloccata, équipe per trapianti trasportata in elicottero da Palermo a Trapani

Non solo traffico in tilt e ore di caos: l’incidente avvenuto la scorsa notte sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, all’altezza della stele di Capaci, ha avuto ripercussioni anche su una delicatissima operazione sanitaria.

A causa del blocco totale della circolazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 per trasportare un’équipe medica arrivata da Bari a Palermo, diretta all’ospedale di Trapani per un espianto di cuore da un paziente in morte cerebrale.

Il gruppo di cardiochirurghi, impossibilitato a raggiungere Trapani via terra, è stato trasferito d’urgenza in elicottero dall’aeroporto di Palermo fino al nosocomio trapanese, dove l’operazione è stata portata a termine con successo. Terminato l’espianto, l’équipe è stata riportata nuovamente in elicottero a Palermo e da lì a Bari, insieme all’organo da trapiantare.

Subito dopo, una seconda équipe dell’Ismett di Palermo è partita anch’essa in elisoccorso per Trapani, sempre per superare il blocco autostradale, e ha proceduto al prelievo degli altri organi del donatore. Anche in questo caso, l’elicottero ha fatto ritorno all’ospedale Civico di Palermo.

Un’operazione complessa e coordinata, resa possibile grazie alla tempestiva collaborazione tra Centrale operativa del 118, Ismett, ospedali di Trapani e Palermo e Azienda sanitaria provinciale, che ha garantito la riuscita del doppio intervento nonostante l’emergenza viaria.

La vicenda dimostra ancora una volta come, anche in situazioni di crisi, la macchina della solidarietà e della donazione di organi riesca a mettersi in moto con efficienza e dedizione.



