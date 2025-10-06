Sport: la Shark vince la prima - I risultati del Calcio - il Marsala Volley in Lombardia

06/10/2025 06:00:00

In una settimana ricca di sfide e risultati, la provincia di Trapani ha visto protagonisti in campo tante giovani promesse. Dal mare alle palestre, dai campi da basket ai parquet della pallamano, ogni competizione ha raccontato storie di determinazione, qualche rammarico ma anche nuovi orizzonti. In questo scorcio di stagione emergono generazioni che crescono, squadre che cercano conferme e un territorio che – spesso con poche risorse – continua a investire nello sport come veicolo di crescita sociale e identitaria. Ecco il racconto di questa settimana, suddiviso per sport:

Pallamano: la AC Life Style Handball Erice batte in trasferta il Mezzocorona 23‑39 - In trasferta, l’AC Life Style Handball Erice ha impresso la sua superiorità già a inizio secondo tempo, riuscendo a sganciarsi nettamente nelle battute centrali e controllando il resto dell’incontro. Non è passata inosservata la prestazione di Iacovello, capace di incidere anche nei momenti di difficoltà, con la squadra che ha resistito anche a fasi con inferiorità numerica. La vittoria dimostra che Erice ha ormai acquisito una condizione mentale e fisica da squadra d’alta classifica. Anche in trasferta, quando la pressione cresce, riesce a controllare il match.

Basket: la Shark batte in trasferta Trento nella prima uscita stagionale per 91 ad 87. Una vittoria convincente che accende le speranze per la stagione visto il recupero della metà della penalizzazione comminatale. Una vittoria ben ottenuta può fare da volano per chiudere i gap psicologici e dare slancio al progetto tecnico. Sarà importante confermarsi in trasferta e non dipendere solo dal fattore campo come perfettamente tradotto in questa prima giornata dal roster di Coach Repesa. Lo score: Allen 21, Ford 16, Petrucelli 13, Hurt 9, Eboua 7, Cappelletti 6, Sanogo 6, Arcidiacono 5, Rossato 2. Di seguito il post partita con Coach Repesa:

Volley: la Sigel Seap Marsala si prepara al debutto in serie A2, con un esordio fissato lunedì sera contro Costa Volpino. La diretta dell’incontro è segnalata dal sito locale. Sarà il primo banco di prova importante per testare concretezza tecnica e coesione del gruppo. La serie A2 rappresenta un salto qualitativo non da poco. In queste prime giornate contano più gli equilibri e l’organizzazione che i risultati assoluti. Se Marsala riuscirà a entrare con umiltà in ogni gara, potrà costruirsi un'ottima stagione, con ampi margini di crescita. Il match sarà visibile sul canale youtube della Volley World Italia all’indirizzo internet: https://www.youtube.com/watch?v=Fvu9QBb92Zo - di seguito le interviste pre partita:

Calcio serie C: il Trapani Calcio spreca un rigore al 103’ e non va oltre il pari. Un’azione dai nervi saldi, un rigore che avrebbe potuto decidere la gara, ma che al 103’ viene fallito: è questo il triste epilogo per il Trapani in una partita che poteva offrire una vittoria preziosa. I padroni di casa escono con un punto, ma anche con il rimpianto di non aver messo a terra la partita nel momento decisivo. Il calcio è spesso spietato con chi spreca occasioni, soprattutto nei minuti finali. Ma queste battute mancanti, se analizzate bene, possono essere carburante per crescere dal punto di vista mentale, imparare a gestire la pressione, razionalizzare gli spazi e avere lucidità nei momenti che contano. Di seguito gli highlights del match:

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 dilaga sul Bagheria e vola in vetta alla classifica. Una vittoria in scioltezza contro un Bagheria mai domo. Un poker grazie alle reti di Manno (doppietta), Costa e Galfano che vale il primato in classifica nel campionato di Eccellenza Sicilia girone A. I lilibetani di Mister Chinnici dimostrano concretezza e capacità di finalizzazione, elementi che in categorie come questa fanno la differenza. In Eccellenza la differenza la fanno l’equilibrio mentale, l’efficacia in zona gol e pochi cali di tensione. Marsala, con questa prestazione, manda un messaggio forte al campionato: vuole essere protagonista. L'accademia Trapani perde inn casa contro un forte Partinicaudace. I neroverdi partinicensi espugnano Trapani con una rimonta e si lanciano insieme al Marsala in testa alla classifica. Per gli accademici una occasione casalinga persa. Un segno che la concorrenza nella zona alta non regala nulla. Per chi perde serve una verifica tattica immediata per evitare di perdere terreno in classifica o peggio trovarsi nei meandri della zona play out. Ottimo punto per la Folgore Castelvetrano che impatta 1 a 1 il confronto diretto contro il Bagheria 90011. Buo pareggio anche per il Città di San Vito Lo Capo che in casa pareggia a reti inviolate contro il forte Misilmeri. Perde male a Piana degli Albanesi il Castellammare Calcio. Gli uomini di Mione in un colpo solo perdono la vetta della classifica incassando ben quattro reti, Di seguito gli highlights di Marsala Vs Bagheria:

Basket Serie C: Nuova Pallacanestro Marsala vs Castanea 81‑98. La Nuova Pallacanestro Marsala incassa una dura sconfitta in casa contro il più esperto Castanea Basket, che impone il proprio ritmo fin dal primo quarto, chiuso 36‑15, e condanna i padroni di casa a inseguire per il resto della gara. Il distacco cresce progressivamente: all’intervallo è 60‑37, poi 80‑56 al terzo quarto, prima che Marsala provi una reazione parziale nell’ultimo quarto, ma quando ormai il match è fuori portata. Coach Grillo, in sede di commento, aveva messo in guardia già prima dell’incontro: “quando affronti squadre con esperienza, diventa complicato recuperare gap tanto ampi”. Questa sconfitta mette in luce la distanza tecnica e di gestione delle fasi chiave tra Marsala e le squadre più attrezzate. Ma serve una sconfitta per imparare. Il lavoro in palestra, soprattutto sulle transizioni e la continuità difensiva nei momenti decisivi, potrà essere la chiave per il riscatto.



