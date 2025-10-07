Sezioni
Cittadinanza
07/10/2025 16:37:00

Marsala, la fontana di “Porticella” senz’acqua e piena di rifiuti: altro che cartolina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/marsala-la-fontana-di-porticella-senz-acqua-e-piena-di-rifiuti-altro-che-cartolina-450.jpg

A maggio scorso la fontana di Piazza Marconi – la “Porticella”, come la chiamano tutti – era già un piccolo monumento al degrado: l’acqua c’era, sì, ma era sporca, maleodorante, abbandonata a se stessa.

 

E poi? Poi è arrivata l’estate, con i turisti e i cittadini che si illudono di trovare in quel pezzetto di verde urbano un luogo di relax. Ma la fontana è rimasta lì, come un simbolo dell’incuria. Nessuno è intervenuto. Nessuno ha pensato a un minimo di manutenzione.

 

Oggi siamo ad ottobre, e la situazione è perfino peggiore. Niente più acqua — o meglio, solo qualche pozza stagnante — ma la vasca è piena di bottiglie, cartacce, rifiuti di ogni genere. Uno spettacolo desolante, come testimoniano le nostre foto.

 

 

La “Porticella” non è solo una fontana: è uno spazio pubblico, un punto d’incontro, un simbolo di identità urbana. Ma se questo è il biglietto da visita che offriamo a chi visita la città, allora c’è davvero poco da essere orgogliosi.

 

Possibile che nessuno veda? Che l’amministrazione Grillo non trovi il modo per restituire dignità a una delle piazze cittadine? Eppure il sindaco parla di una Città da cartolina

 



