Marsala, la fontana di “Porticella” senz’acqua e piena di rifiuti: altro che cartolina
A maggio scorso la fontana di Piazza Marconi – la “Porticella”, come la chiamano tutti – era già un piccolo monumento al degrado: l’acqua c’era, sì, ma era sporca, maleodorante, abbandonata a se stessa.
E poi? Poi è arrivata l’estate, con i turisti e i cittadini che si illudono di trovare in quel pezzetto di verde urbano un luogo di relax. Ma la fontana è rimasta lì, come un simbolo dell’incuria. Nessuno è intervenuto. Nessuno ha pensato a un minimo di manutenzione.
Oggi siamo ad ottobre, e la situazione è perfino peggiore. Niente più acqua — o meglio, solo qualche pozza stagnante — ma la vasca è piena di bottiglie, cartacce, rifiuti di ogni genere. Uno spettacolo desolante, come testimoniano le nostre foto.
La “Porticella” non è solo una fontana: è uno spazio pubblico, un punto d’incontro, un simbolo di identità urbana. Ma se questo è il biglietto da visita che offriamo a chi visita la città, allora c’è davvero poco da essere orgogliosi.
