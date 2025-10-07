Allo stadio con un tirapugni e un coltello. Daspo per un tifoso marsalese

07/10/2025 12:06:00

Un tifoso del Marsala Calcio è stato colpito da un provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) emesso dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, dopo i fatti avvenuti durante la partita Folgore Castelvetrano – Marsala 1912, valida per il campionato di Eccellenza Sicilia, lo scorso 28 settembre allo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano.

Durante i controlli all’ingresso del settore ospiti, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato il giovane tifoso nascondere qualcosa nei pantaloni. Fermato per una verifica, l’uomo ha consegnato agli operatori un tirapugni in metallo con manico in legno e una lama a scomparsa di circa 10 centimetri, che teneva nascosta negli slip.

Il comportamento, ritenuto gravemente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato all’immediata segnalazione al Commissariato di Castelvetrano e all’avvio dell’istruttoria da parte della Divisione Anticrimine.

Il Questore ha disposto un Daspo di due anni, che impedirà al tifoso di accedere a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale, in occasione di qualsiasi incontro di calcio — dai campionati di Serie A fino alla Terza Categoria, comprese Coppa Italia, Europa League, Champions League e partite della Nazionale. Inoltre, gli sarà vietato sostare nelle vie e aree adiacenti allo stadio comunale di Marsala nelle due ore precedenti e successive agli incontri.

Con questo provvedimento, la Questura di Trapani intende ribadire la tolleranza zero verso ogni forma di violenza negli stadi e riaffermare che il calcio deve restare un momento di sport e socialità, non di pericolo.



