Trapani, condannato l’ex sindaco Mimmo Fazio per lesioni

07/10/2025 19:39:00

È stato condannato per lesioni personali l’ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale Mimmo Fazio.

La sentenza è stata pronunciata oggi, 7 ottobre 2025, dal Tribunale di Trapani, e riguarda una vicenda che risale all’estate del 2020, avvenuta sull’isola di Marettimo.

Secondo quanto ricostruito, Fazio si era trovato coinvolto in una lite con un diciassettenne dopo un episodio apparentemente banale. L’ex politico, mentre si stava recando a pescare, era stato raggiunto da una secchiata d’acqua lanciata da un gruppo di ragazzi che — a quanto pare — stavano scherzando tra loro.

Sorpreso dal gesto, l’ex sindaco avrebbe reagito verbalmente nei confronti di uno dei giovani, ma dalle parole si passò presto ai fatti.

Entrambi riportarono ferite e furono refertati alla Guardia medica dell’isola, poi trasferiti in idroambulanza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

La versione dei fatti, tuttavia, è stata sin da subito contraddittoria.

Il giovane sostenne che Fazio, durante il diverbio, lo avrebbe afferrato per i testicoli stringendoli, e che a quel punto lui avrebbe reagito colpendolo al volto, provocandogli una ferita sopraccigliare poi suturata con alcuni punti.

Fazio, invece, ha sempre negato di aver aggredito il ragazzo, sostenendo di essere stato colpito all’improvviso.

Sull’episodio erano intervenuti i Carabinieri, che avviarono un’indagine per chiarire la dinamica dell’aggressione.

Oggi il verdetto: per il giudice, l’ex sindaco è responsabile del reato di lesioni.

La condanna arriva a cinque anni da quell’episodio che all’epoca aveva destato scalpore, anche per i toni accesi della vicenda e per la notorietà del protagonista, già più volte al centro delle cronache politiche e giudiziarie.



