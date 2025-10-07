Marsala partecipa al programma Interrg Italia-Malta

07/10/2025 14:00:00

L’Amministrazione comunale di Marsala partecipa al Programma Interreg Italia-Malta con il progetto in corso allo Stagnone di Marsala, finalizzato al recupero delle condizioni ambientali della Laguna. L’attività è stata presentata a Malta, nel corso di un incontro dedicato allo scambio di informazioni e competenze per sviluppare un percorso congiunto di ripristino delle zone umide costiere in Sicilia e a Malta.

Oltre ai contributi delle Università siciliane coinvolte (Catania, Enna e Palermo), l’ing. Alessandro Putaggio e l’arch. Annalisa Bavetta, tecnici comunali, hanno illustrato l’attività nello Stagnone attraverso i progetti “Monitoraggio satellitare e trapianto sperimentale di posidonia” e “RINASCE, Recupero ambientale dello Stagnone”.

Entrambi sono replicati nell’ambito del progetto WETWISE, volto a dimostrare come le attività di restauro ambientale costiero possano rappresentare un elemento significativo per l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici lungo le coste.

I progetti RINASCE e WETWISE saranno inoltre presentati durante il Workshop organizzato a Palermo dal Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (GNRAC, 13-15 ottobre). In programma anche una visita tecnica allo Stagnone di Marsala.



