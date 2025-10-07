Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
07/10/2025 14:00:00

Marsala partecipa al programma Interrg Italia-Malta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/marsala-partecipa-al-programma-interrg-italia-malta-450.jpg

L’Amministrazione comunale di Marsala partecipa al Programma Interreg Italia-Malta con il progetto in corso allo Stagnone di Marsala, finalizzato al recupero delle condizioni ambientali della Laguna. L’attività è stata presentata a Malta, nel corso di un incontro dedicato allo scambio di informazioni e competenze per sviluppare un percorso congiunto di ripristino delle zone umide costiere in Sicilia e a Malta.

 

Oltre ai contributi delle Università siciliane coinvolte (Catania, Enna e Palermo), l’ing. Alessandro Putaggio e l’arch. Annalisa Bavetta, tecnici comunali, hanno illustrato l’attività nello Stagnone attraverso i progetti “Monitoraggio satellitare e trapianto sperimentale di posidonia” e “RINASCE, Recupero ambientale dello Stagnone”. 

 

Entrambi sono replicati nell’ambito del progetto WETWISE, volto a dimostrare come le attività di restauro ambientale costiero possano rappresentare un elemento significativo per l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici lungo le coste.

 

I progetti RINASCE e WETWISE saranno inoltre presentati durante il Workshop organizzato a Palermo dal Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (GNRAC, 13-15 ottobre). In programma anche una visita tecnica allo Stagnone di Marsala.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali