Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Volley
07/10/2025 07:00:00

Esordio amaro in A2 per la Sigel Seap Marsala Volley a Costa Volpino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/esordio-amaro-in-a2-per-la-sigel-seap-marsala-volley-a-costa-volpino-450.jpg

Torna sconfitta a casa la Sigel Seap Marsala Volley che rimedia uno 0-3 dalle bergamasche del Costa Volpino nell'esordio del campionato di serie A2 di volley femminile. Un Monday Night in cui le azzurre di Coach Lino Giangrossi hanno sicuramente venduta cara la pelle visto lo score dei tre set. Soprattutto nei primi due, i finali di set hanno concesso meritatamente alla sfida un carattere di incertezza che ha pervaso l'intero impianto sportivo; 27/25 e 25/23 rendono bene l'idea di quanto difficile sia stato per le due squadre affrontare gli ultimi punti e quanto pericolo abbiano corso le coronarie del pubblico presente al Pala Cbl. Alla Sigel Seap Marsala Volley il merito di prodigiosi recuperi con Costa Volpino che giocherà bene le sue carte con la forza del proprio fronte di attacco che chiuderà i primi due set a proprio favore. Terzo set giocato punto a punto sino al 17/15 con le padroni di casa che allungheranno inesorabilmente sino a chiudere il set 25/16 e la partita a proprio favore. Bicchiere mezzo pieno per Coach Lino Giangrossi che dovrà lavorare sulla concentrazione delle sue atlete se vorrà tramutare le occasioni perse in punti classifica.
"Abbiamo messo in campo due set ben giocati contro una squadra molto forte e ben rodata che ha fatto un pre-season importante ha dichiarato nel post-partita Coach Lino Giangrossi. Di contro, per noi è stato il primo vero test stagionale, abbiamo tanto da lavorare anche se oggi ho visto ampi margini di miglioramento grazie ai quali credo sia corretto parlare di bicchiere mezzo pieno. Ovviamente non sono contento del risultato ma ho visto cose molto buone sulle quali poter lavorare nelle prossime settimane".
Tabellino: Cbl Costa Volpino – Sigel Seap Marsala Volley 3-0 (27/25 – 25/23 – 25/16)

Cbl Costa Volpino: Dell’Orto 3, Scharmann 21, Pizzolato 4, Pistolesi 18, Mangani 7, Brandi 9, Gamba (L), Favaretto 1, Buffo, Dell’Amico, Giani ne, Fumagalli ne, Busetti (L2). Allenatore: Luciano Cominetti.

Sigel Seap Marsala Volley: Pozzoni 7, Caserta 14, Torok 11, Ferraro 1, Tajè 9, Vighetto 9, Cicola (L), Varaldo 3, Grippo, Giulì, Cecchini ne, Kosonen ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/6, C.Volpino 7/4 - Muri: Marsala 7, C.Volpino 8 – Ricezione: Marsala 62%, C.Volpino 61% - Attacco: Marsala 34%, C.Volpino 39%.

  



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali