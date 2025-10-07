Esordio amaro in A2 per la Sigel Seap Marsala Volley a Costa Volpino

07/10/2025 07:00:00

Torna sconfitta a casa la Sigel Seap Marsala Volley che rimedia uno 0-3 dalle bergamasche del Costa Volpino nell'esordio del campionato di serie A2 di volley femminile. Un Monday Night in cui le azzurre di Coach Lino Giangrossi hanno sicuramente venduta cara la pelle visto lo score dei tre set. Soprattutto nei primi due, i finali di set hanno concesso meritatamente alla sfida un carattere di incertezza che ha pervaso l'intero impianto sportivo; 27/25 e 25/23 rendono bene l'idea di quanto difficile sia stato per le due squadre affrontare gli ultimi punti e quanto pericolo abbiano corso le coronarie del pubblico presente al Pala Cbl. Alla Sigel Seap Marsala Volley il merito di prodigiosi recuperi con Costa Volpino che giocherà bene le sue carte con la forza del proprio fronte di attacco che chiuderà i primi due set a proprio favore. Terzo set giocato punto a punto sino al 17/15 con le padroni di casa che allungheranno inesorabilmente sino a chiudere il set 25/16 e la partita a proprio favore. Bicchiere mezzo pieno per Coach Lino Giangrossi che dovrà lavorare sulla concentrazione delle sue atlete se vorrà tramutare le occasioni perse in punti classifica.

"Abbiamo messo in campo due set ben giocati contro una squadra molto forte e ben rodata che ha fatto un pre-season importante ha dichiarato nel post-partita Coach Lino Giangrossi. Di contro, per noi è stato il primo vero test stagionale, abbiamo tanto da lavorare anche se oggi ho visto ampi margini di miglioramento grazie ai quali credo sia corretto parlare di bicchiere mezzo pieno. Ovviamente non sono contento del risultato ma ho visto cose molto buone sulle quali poter lavorare nelle prossime settimane".

Tabellino: Cbl Costa Volpino – Sigel Seap Marsala Volley 3-0 (27/25 – 25/23 – 25/16)

Cbl Costa Volpino: Dell’Orto 3, Scharmann 21, Pizzolato 4, Pistolesi 18, Mangani 7, Brandi 9, Gamba (L), Favaretto 1, Buffo, Dell’Amico, Giani ne, Fumagalli ne, Busetti (L2). Allenatore: Luciano Cominetti.

Sigel Seap Marsala Volley: Pozzoni 7, Caserta 14, Torok 11, Ferraro 1, Tajè 9, Vighetto 9, Cicola (L), Varaldo 3, Grippo, Giulì, Cecchini ne, Kosonen ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/6, C.Volpino 7/4 - Muri: Marsala 7, C.Volpino 8 – Ricezione: Marsala 62%, C.Volpino 61% - Attacco: Marsala 34%, C.Volpino 39%.



