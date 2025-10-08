Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/10/2025 09:20:00

Donna morta in strada: disposta l'autopsia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/donna-morta-in-strada-disposta-l-autopsia-450.jpg

Sono ancora in corso le indagini sulla morte di Benedetta Mandarò, la donna di 58 anni, conosciuta da tutti come Bettina, deceduta a Borgetto, in provincia di Palermo, dopo una caduta. La vittima, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), è scivolata in via Romitello finendo in un canale di scolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la donna non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

 

Il cordoglio del sindaco e l'affetto della comunità

Il sindaco di Borgetto, Roberto Davì, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Benedetta Mandarò, sottolineando come la sua morte abbia colpito profondamente l'intera comunità. "Ci uniamo al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina", ha dichiarato Davì. "Era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità". La città di Borgetto ricorda Bettina con affetto e gratitudine per la sua generosità e il suo impegno nel sociale.

 

Le autorità stanno cercando di fare luce sulle cause esatte della caduta che ha provocato la morte della 58enne. La Procura ha ordinato l’autopsia per stabilire se la caduta sia stata causata da un malore o da altre ragioni. La comunità di Borgetto resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre si prepara a dare l'ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.

 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali