Donna morta in strada: disposta l'autopsia

08/10/2025 09:20:00

Sono ancora in corso le indagini sulla morte di Benedetta Mandarò, la donna di 58 anni, conosciuta da tutti come Bettina, deceduta a Borgetto, in provincia di Palermo, dopo una caduta. La vittima, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), è scivolata in via Romitello finendo in un canale di scolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la donna non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

Il cordoglio del sindaco e l'affetto della comunità

Il sindaco di Borgetto, Roberto Davì, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Benedetta Mandarò, sottolineando come la sua morte abbia colpito profondamente l'intera comunità. "Ci uniamo al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina", ha dichiarato Davì. "Era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità". La città di Borgetto ricorda Bettina con affetto e gratitudine per la sua generosità e il suo impegno nel sociale.

Le autorità stanno cercando di fare luce sulle cause esatte della caduta che ha provocato la morte della 58enne. La Procura ha ordinato l’autopsia per stabilire se la caduta sia stata causata da un malore o da altre ragioni. La comunità di Borgetto resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre si prepara a dare l'ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.



