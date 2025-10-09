Marsala, molestie su un autobus: segnalato un uomo, intervengono i Carabinieri

09/10/2025 16:43:00

Momenti di tensione su un autobus del servizio urbano di Marsala, dove si è verificato un episodio di molestie ai danni di una giovane passeggera.

Secondo quanto riferito dal Sindaco Massimo Grillo, la ragazza ha segnalato all’autista un comportamento indecente da parte di un uomo seduto nei sedili posteriori del mezzo. L’autista, mostrando grande prontezza e senso di responsabilità, ha fermato immediatamente il bus e ha allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto in pochi minuti.

I Carabinieri hanno identificato l’uomo, che adesso è al centro degli accertamenti.

«Desideriamo rassicurare la cittadinanza — scrive il sindaco Grillo —: la sicurezza dei passeggeri è una priorità assoluta. Continueremo a collaborare con le forze dell’ordine per garantire un servizio pubblico sempre più sicuro e protetto, soprattutto per i più giovani».

Gli autobus urbani di Marsala, ha ricordato il primo cittadino, sono dotati di telecamere di sorveglianza che aiutano a documentare episodi simili e a tutelare utenti e personale.

Grillo ha infine espresso «un ringraziamento ai Carabinieri e in particolare all’autista e alla giovane passeggera che, con il loro senso civico, hanno contribuito a tutelare tutti».



