Mensa scolastica a Calatafimi: l'Asp sospende l'attività della ditta che ha sede a Trapani

09/10/2025 07:47:00

Dopo i casi di malesseri gastrointestinali registrati tra alcuni alunni delle scuole di Calatafimi Segesta, che avevano portato il Comune a sospendere in via cautelare il servizio mensa, arriva ora la conferma ufficiale da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Con una nota (provvedimento n. 49/2025 dell’8 ottobre 2025), l’ASP ha disposto la sospensione dell’attività della ditta incaricata del servizio mensa nella sede operativa di Trapani. La decisione comporterà, di fatto, la sospensione del servizio in tutte le scuole della città di Trapani servite dalla stessa azienda, fino a quando non verranno ripristinati i requisiti di legge richiesti.

Il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, ha comunicato l’evoluzione della vicenda con un post sui social, sottolineando come la sospensione precauzionale disposta dal Comune lunedì scorso sia stata “ulteriormente confermata da ASP”.

“Si rimane in attesa di ulteriori disposizioni dagli enti competenti”, ha aggiunto il primo cittadino. Ricordiamo che la decisione iniziale del Comune era stata presa in seguito alla segnalazione della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona”, Caterina Agueci, dopo alcuni episodi di malesseri tra gli studenti verificatisi il 2 e 3 ottobre. Uno degli alunni era stato anche ricoverato per accertamenti, mentre l’ASP aveva avviato le indagini per chiarire le cause del problema.

Al momento, quindi, la mensa scolastica rimane sospesa in attesa delle conclusioni degli accertamenti sanitari e delle verifiche sull’operato della ditta fornitrice.



