Torna il Festival del giornalismo enogastronomico, per il decimo anno

Dieci anni di Festival del Giornalismo Enogastronomico sono dieci anni di visioni che guardano al futuro, dove giornalismo e letteratura si incontrano per dare vita a un racconto collettivo fatto di bellezza, filiere produttive, enogastronomia, turismo e legami profondi con il territorio. Dai Nebrodi alle altre aree interne, il Festival ha acceso una speranza concreta: che la cultura e il cibo possano diventare motori di rinascita, costruendo economie sostenibili e una narrazione capace di restituire dignità e prospettiva a luoghi troppo spesso dimenticati. Un decennio che celebra non solo i sapori e le tradizioni, ma la forza di chi crede che il racconto condiviso possa generare futuro.

IL PROGRAMMA

VENERDì 10 OTTOBRE

ore 17:00



Sala convegni Fondazione Crimi

Assaggi di Giornalismo

Sei parole chiave guideranno gli interventi dei relatori – cose, visioni, storie, sfide, sapori e immagini – per raccontare fatti, immaginare scenari, condividere esperienze, affrontare criticità e intrecciare cibo, territorio e cultura.

Luciano Armeli Iapichino - visioni, scrittore



Pippo Amadore - cose, architetto



Giacomo Di Girolamo - storie, giornalista



Francesco Condoluci - sfide, giornalista



Andrea Graziano - sapori, imprenditore



Mauro Cappotto - immagini, docente

ore 18:00



Talk

Dal campo alla notizia: chi comanda, l’informazione o l’algoritmo?

Biagio Semilia-Imprenditore, Presidente FED



Andrea Perìa-Presidente Corecom



Concetto Mannisi-Presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia



Giuseppe Rizzuto-Segretario regionale Associazione siciliana della Stampa (FNSI)



Alfredo Pecoraro-Giornalista, Presidente Associazione Stampa Parlamentare Siciliana



Flavio Fazio-Imprenditore - Fondatore e Ceo di Flazio



Enzo Scarso-Direttore Ragusaoggi



Nino Amadore-Giornalista



ne parlano con Osvaldo Esposito- Giornalista

ore 19:00

Aperilibro: "Storia dell'enogastronomia siciliana"

Mario Liberto-Giornalista e saggista



Dario Cartabellotta-Direttore Generale Att. Produttive



ne parlano con Nino Amadore-Giornalista

A margine degustazione condotta dall'enologo Antonio Campisi

SABATO 11 OTTOBRE

ore 11:00

Tenuta Drago a Nasera

La ricchezza delle filiere: viaggio esperienziale nel processo produttivo

Un gesto antico incontrerà l’innovazione: le olive raccolte a mano diventeranno subito olio grazie a una macchina portatile che porta il frantoio direttamente tra gli ulivi.

Talk



Manfredi Barbera-Imprenditore



Roberto Magnisi-Direttore cantine Duca di Salaparuta- Salvatore Barbagallo -Assessore Regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea



Salvatore Malandrino-Regional Manager Sicilia di Unicredit



Nino Lenzo-Imprenditore



Gianni Polizzi-Direttore DOSES (Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia)



Giusi Vitale-Imprenditrice



Aldo Mantineo-Giornalista e componente Corecom



conduce Michela Giuffrida-Giornalista

ore 16:00

Portella Gazzana

Panel su turismo responsabile, filiere corte, lavoro nella ristorazione, comunicazione

Francesco Caravello-Imprenditore e fondatore di Ciboturista



Barbara Cangemi-Associazione La Stretta



Pino Drago-Imprenditore, chef Degusto



Rosa Di Stefano-Presidente Federalberghi Palermo, giornalista



Salvo Li Castri-Giornalista e componente Corecom



Ignazio Puglisi-Sindaco di Piedimonte Etneo



Luigi Longhitano-Architetto



Saverio Borgia-Imprenditore



ne parlano con Nino Giordano-Giornalista

ore 19:00

Aperilibro: "Altrove a Sud” di Robert V. Camuto

Celestino Drago-Imprenditore e Chef



Nino Amadore-Giornalista



Degustazione e aperitivo guidati dall'enologo Antonio Campisi



