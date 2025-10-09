Torna il Festival del giornalismo enogastronomico, per il decimo anno
Dieci anni di Festival del Giornalismo Enogastronomico sono dieci anni di visioni che guardano al futuro, dove giornalismo e letteratura si incontrano per dare vita a un racconto collettivo fatto di bellezza, filiere produttive, enogastronomia, turismo e legami profondi con il territorio. Dai Nebrodi alle altre aree interne, il Festival ha acceso una speranza concreta: che la cultura e il cibo possano diventare motori di rinascita, costruendo economie sostenibili e una narrazione capace di restituire dignità e prospettiva a luoghi troppo spesso dimenticati. Un decennio che celebra non solo i sapori e le tradizioni, ma la forza di chi crede che il racconto condiviso possa generare futuro.
IL PROGRAMMA
VENERDì 10 OTTOBRE
ore 17:00
Sala convegni Fondazione Crimi Assaggi di Giornalismo
Sei parole chiave guideranno gli interventi dei relatori – cose, visioni, storie, sfide, sapori e immagini – per raccontare fatti, immaginare scenari, condividere esperienze, affrontare criticità e intrecciare cibo, territorio e cultura.
Luciano Armeli Iapichino - visioni, scrittore
Pippo Amadore - cose, architetto
Giacomo Di Girolamo - storie, giornalista
Francesco Condoluci - sfide, giornalista
Andrea Graziano - sapori, imprenditore
Mauro Cappotto - immagini, docente
ore 18:00
Talk
Dal campo alla notizia: chi comanda, l’informazione o l’algoritmo?
Biagio Semilia-Imprenditore, Presidente FED
Andrea Perìa-Presidente Corecom
Concetto Mannisi-Presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia
Giuseppe Rizzuto-Segretario regionale Associazione siciliana della Stampa (FNSI)
Alfredo Pecoraro-Giornalista, Presidente Associazione Stampa Parlamentare Siciliana
Flavio Fazio-Imprenditore - Fondatore e Ceo di Flazio
