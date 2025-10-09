Sezioni
Cultura

» Giornalismo
09/10/2025 22:25:00

Torna il Festival del giornalismo enogastronomico, per il decimo anno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/torna-il-festival-del-giornalismo-enogastronomico-per-il-decimo-anno-450.jpg

Dieci anni di Festival del Giornalismo Enogastronomico sono dieci anni di visioni che guardano al futuro, dove giornalismo e letteratura si incontrano per dare vita a un racconto collettivo fatto di bellezza, filiere produttive, enogastronomia, turismo e legami profondi con il territorio. Dai Nebrodi alle altre aree interne, il Festival ha acceso una speranza concreta: che la cultura e il cibo possano diventare motori di rinascita, costruendo economie sostenibili e una narrazione capace di restituire dignità e prospettiva a luoghi troppo spesso dimenticati. Un decennio che celebra non solo i sapori e le tradizioni, ma la forza di chi crede che il racconto condiviso possa generare futuro.

 

IL PROGRAMMA

 

VENERDì 10 OTTOBRE

 

ore 17:00
 

Sala convegni Fondazione Crimi
Assaggi di Giornalismo

 

Sei parole chiave guideranno gli interventi dei relatori – cose, visioni, storie, sfide, sapori e immagini – per raccontare fatti, immaginare scenari, condividere esperienze, affrontare criticità e intrecciare cibo, territorio e cultura.

Luciano Armeli Iapichino - visioni, scrittore

Pippo Amadore - cose, architetto

Giacomo Di Girolamo - storie, giornalista

Francesco Condoluci - sfide, giornalista

Andrea Graziano - sapori, imprenditore

Mauro Cappotto - immagini, docente

 

ore 18:00
 

Talk

Dal campo alla notizia: chi comanda, l’informazione o l’algoritmo?

 

Biagio Semilia-Imprenditore, Presidente FED

Andrea Perìa-Presidente Corecom

Concetto Mannisi-Presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia

Giuseppe Rizzuto-Segretario regionale Associazione siciliana della Stampa (FNSI)

Alfredo Pecoraro-Giornalista, Presidente Associazione Stampa Parlamentare Siciliana

Flavio Fazio-Imprenditore - Fondatore e Ceo di Flazio

Enzo Scarso-Direttore Ragusaoggi

Nino Amadore-Giornalista

ne parlano con Osvaldo Esposito- Giornalista

 

 ore 19:00

 

Aperilibro: "Storia dell'enogastronomia siciliana"

Mario Liberto-Giornalista e saggista

Dario Cartabellotta-Direttore Generale Att. Produttive

ne parlano con Nino Amadore-Giornalista

 

A margine degustazione condotta dall'enologo Antonio Campisi

 

SABATO 11 OTTOBRE

 

ore 11:00

 

Tenuta Drago a Nasera

La ricchezza delle filiere: viaggio esperienziale nel processo produttivo

Un gesto antico incontrerà l’innovazione: le olive raccolte a mano diventeranno subito olio grazie a una macchina portatile che porta il frantoio direttamente tra gli ulivi.

Talk


Manfredi Barbera-Imprenditore

Roberto Magnisi-Direttore cantine Duca di Salaparuta-                                                                                                                                                                                    Salvatore Barbagallo -Assessore Regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea


Salvatore Malandrino-Regional Manager Sicilia di Unicredit

Nino Lenzo-Imprenditore

Gianni Polizzi-Direttore DOSES (Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia)

Giusi Vitale-Imprenditrice

Aldo Mantineo-Giornalista e componente Corecom

conduce Michela Giuffrida-Giornalista

 

ore 16:00

Portella Gazzana

Panel su turismo responsabile, filiere corte, lavoro nella ristorazione, comunicazione

Francesco Caravello-Imprenditore e fondatore di Ciboturista

Barbara Cangemi-Associazione La Stretta

Pino Drago-Imprenditore, chef Degusto

Rosa Di Stefano-Presidente Federalberghi Palermo, giornalista

Salvo Li Castri-Giornalista e componente Corecom

Ignazio Puglisi-Sindaco di Piedimonte Etneo

Luigi Longhitano-Architetto

Saverio Borgia-Imprenditore

ne parlano con Nino Giordano-Giornalista

 

ore 19:00

Aperilibro: "Altrove a Sud” di Robert V. Camuto

Celestino Drago-Imprenditore e Chef

Nino Amadore-Giornalista

Degustazione e aperitivo guidati dall'enologo Antonio Campisi

 



