Marsala, strade dissestate e spot sbagliati: tra accuse incrociate e imbarazzi in Aula

09/10/2025 09:00:00

Nell’ultimo Consiglio comunale di Marsala, il focus del dibattito è stato l’intervento del sindaco, che ha accusato l’assise di non aver stanziato le risorse necessarie per la manutenzione delle strade.



La questione era già approdata in Aula nella seduta precedente, quando il destinatario delle critiche provenienti da Sala delle Lapidi era stato il presidente del Consiglio comunale. Quest’ultimo aveva replicato che, a novembre, le somme assegnate al capitolo di bilancio per il 2024 ammontavano ad appena 100 mila euro, ben lontane da quelle previste nel bilancio previsionale. Aveva inoltre ricordato che erano stati i dirigenti e i funzionari a comunicare all’Aula l’assenza di risorse disponibili.

Incalzato dal consigliere Coppola, che ha fatto notare come nel bilancio approvato a marzo fossero stati stanziati 750 mila euro — ancora non spesi — il presidente Sturiano ha risposto che, dopo l’approvazione, occorrono i tempi tecnici per la progettazione, gli incarichi e infine le gare. Ha quindi precisato che era compito dell’Assemblea, cui spetta in via esclusiva la materia del bilancio, apportare eventuali variazioni al documento finanziario del 2024. Di conseguenza, secondo Sturiano, il fallimento è da considerarsi una responsabilità condivisa tra amministrazione e Consiglio comunale.

Il primo cittadino, successivamente, si è lanciato in una sortita piuttosto temeraria sull’argomento, ma forse sarebbe stato opportuno confrontarsi con Sturiano, che conosce bene — se non meglio — i colleghi consiglieri.

Tornando al sindaco Grillo, è lo stesso che con la deliberazione di Giunta n. 99 del 14 marzo 2025 aveva disposto la realizzazione di una campagna pubblicitaria nazionale per promuovere gli eventi della Settimana Santa. Curioso, però, che uno degli abitanti di Sala delle Lapidi che oggi lo critica, appena sei mesi fa dichiarava con entusiasmo: “Sono orgoglioso di aver contribuito, nel mio ruolo di consigliere comunale, alla realizzazione di questo video spot, in onda sulle reti Mediaset, che racconta la vera essenza di Marsala, cuore del Mediterraneo.”

Peccato che la réclame mostrasse Capo Boeo e la Torre Peliade di Trapani: sempre Mediterraneo, certo, ma non proprio Marsala. Inoltre, il video riguardava la Settimana Santa e non la “Marsala Marathon – Città Garibaldina” del 27 aprile, né il 72° Raduno dei Bersaglieri di maggio, pur essendo l’atto amministrativo destinato esclusivamente alla promozione dei riti religiosi.

Infine, viene da chiedersi come mai nessun consigliere comunale — né l’assessore competente — abbia contestato a Carmen Munafò, neo-addetta alla comunicazione dell’Ente (con un incarico da 23 mila euro per dieci mesi, fino al 31 dicembre 2025), gli errori contenuti nella campagna.

Il sindaco, del resto, aveva accolto una richiesta dell’assise, ma dopo la realizzazione di questo “capolavoro” di comunicazione, l’Aula prima non ha controllato e poi, dopo aver visionato il risultato, non ha ritenuto rilevante l’obbrobrio. Speriamo che per Natale non ci riservino qualche altra “sorpresa speciale”.

Vittorio Alfieri



