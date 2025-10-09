Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
09/10/2025 15:12:00

Marsala, al Teatro Sollima ospita il concerto “La Magia dell’Operetta” 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760015696-0-marsala-al-teatro-sollima-ospita-il-concerto-la-magia-dell-operetta.jpg

Domenica 12 ottobre, alle 18, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospita La Magia dell’Operetta, concerto inaugurale della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

Sul palco il soprano Marzia Catania e il tenore Francesco La Spada, accompagnati dall’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal maestro Salvo Miraglia. 

La serata propone un viaggio tra i classici dell’operetta, con pagine di Lehár, Strauss, Kálmán e Lombardo, in un alternarsi di valzer, duetti e arie celebri. In programma brani come “Tace il labbro” da La Vedova Allegra, “Tu che m’hai preso il cuore” da Il Paese del Sorriso, “Frou frou del Tabarin” e la Quadriglia francese da Il Pipistrello. A chiudere, il brillante finale di Sangue viennese. L’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana, formazione di rilievo nel panorama nazionale, sarà guidata da Miraglia, che torna a Marsala dopo numerose direzioni nei principali teatri italiani. Marzia Catania e Francesco La Spada, interpreti di lunga esperienza, offriranno un repertorio che intreccia virtuosismo e teatralità, in perfetto equilibrio tra lirica e leggerezza. 

“Aprire la stagione con un genere come l’operetta significa unire qualità musicale e partecipazione del pubblico”, spiega il presidente dell’Accademia Beethoven, Giuseppe Lo Cicero. “Il nostro obiettivo resta quello di rendere la musica un bene condiviso, capace di coinvolgere tutta la città”. L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dal Comune di Marsala. 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali