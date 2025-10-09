Marsala, al Teatro Sollima ospita il concerto “La Magia dell’Operetta” 

09/10/2025 15:12:00

Domenica 12 ottobre, alle 18, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospita La Magia dell’Operetta, concerto inaugurale della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

Sul palco il soprano Marzia Catania e il tenore Francesco La Spada, accompagnati dall’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal maestro Salvo Miraglia.

La serata propone un viaggio tra i classici dell’operetta, con pagine di Lehár, Strauss, Kálmán e Lombardo, in un alternarsi di valzer, duetti e arie celebri. In programma brani come “Tace il labbro” da La Vedova Allegra, “Tu che m’hai preso il cuore” da Il Paese del Sorriso, “Frou frou del Tabarin” e la Quadriglia francese da Il Pipistrello. A chiudere, il brillante finale di Sangue viennese. L’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana, formazione di rilievo nel panorama nazionale, sarà guidata da Miraglia, che torna a Marsala dopo numerose direzioni nei principali teatri italiani. Marzia Catania e Francesco La Spada, interpreti di lunga esperienza, offriranno un repertorio che intreccia virtuosismo e teatralità, in perfetto equilibrio tra lirica e leggerezza.

“Aprire la stagione con un genere come l’operetta significa unire qualità musicale e partecipazione del pubblico”, spiega il presidente dell’Accademia Beethoven, Giuseppe Lo Cicero. “Il nostro obiettivo resta quello di rendere la musica un bene condiviso, capace di coinvolgere tutta la città”. L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dal Comune di Marsala.



