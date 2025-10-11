Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
11/10/2025 16:00:00

Marsala, dopo mesi di segnalazioni avviata la manutenzione del verde al Cimitero comunale

Dopo mesi di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, sono finalmente partiti al Cimitero comunale di Marsala i lavori di manutenzione delle aree a verde.

A comunicarlo è il settore Servizi Pubblici Locali, che ha affidato l’appalto alla ditta marsalese Edil Project. Gli interventi prevedono scerbatura e pulizia di viali, strade, corridoi e balconi, oltre alla potatura di alberi, siepi e arbusti laddove necessario.

 

In questi giorni gli operai stanno operando nell’area destinata alle inumazioni; successivamente i lavori proseguiranno nelle altre zone del cimitero. 

 

“La cura e il decoro del Cimitero sono una priorità per questa Amministrazione – dichiara l’assessore Di Girolamo –. Sono interventi che garantiranno un ambiente più dignitoso e ordinato per i cittadini che vi si recano a visitare i propri cari”.

 

Negli ultimi mesi, però, non sono mancate le proteste. Erbacce, rifiuti, mancanza di manutenzione avevano trasformato alcune aree del camposanto in una zona di evidente degrado, suscitando l’indignazione di visitatori e familiari dei defunti.

 









