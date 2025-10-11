Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
11/10/2025 14:00:00

Marsala: il comune invita cittadini e imprese a partecipare alle Comunità Energetiche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/1760174843-0-marsala-il-comune-invita-cittadini-e-imprese-a-partecipare-alle-comunita-energetiche.jpg

Cittadini, imprese ed enti del territorio possono partecipare alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) promosse dal Comune di Marsala.
L’obiettivo è quello di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonti rinnovabili – come fotovoltaico, eolico o biomassa – da condividere tra i membri della comunità a condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato.

 

Il competente Assessorato comunale, guidato da Giuseppe Lombardo, ha pubblicato un nuovo avviso pubblico con le modalità di adesione, disponibile sul sito istituzionale del Comune (link diretto qui).
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2025. Possono partecipare persone fisiche, piccole imprese, enti del Terzo settore e organizzazioni di protezione ambientale

 









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...