Marsala: il comune invita cittadini e imprese a partecipare alle Comunità Energetiche

Cittadini, imprese ed enti del territorio possono partecipare alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) promosse dal Comune di Marsala.
L’obiettivo è quello di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonti rinnovabili – come fotovoltaico, eolico o biomassa – da condividere tra i membri della comunità a condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato.
Il competente Assessorato comunale, guidato da Giuseppe Lombardo, ha pubblicato un nuovo avviso pubblico con le modalità di adesione, disponibile sul sito istituzionale del Comune (link diretto qui).
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2025. Possono partecipare persone fisiche, piccole imprese, enti del Terzo settore e organizzazioni di protezione ambientale.