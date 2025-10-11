Sezioni
Sport
11/10/2025 17:20:00

Marsala: al Palazzetto l'evento "Group Cycling Special Class" con una ride per Vito Armato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/1760196043-0-marsala-al-palazzetto-l-evento-group-cycling-special-class-con-una-ride-per-vito-armato.jpg

Cambia la location, ma non lo spirito  “Group Cycling Special Class” di Marsala, l’atteso evento ideato da Vito Palumbo e Sabrina Ferrara, che ogni anno richiama centinaia di appassionati di group cycling e fitness da tutta la Sicilia.

 

L’appuntamento, inizialmente previsto alla Terrazza Cavallotti, si terrà domenica 12 ottobre al Palazzetto dello Sport di Marsala. 
La decisione è stata presa per offrire una migliore accoglienza ai partecipanti e garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa anche in caso di maltempo.

 

Il programma prevede tre ride con la partecipazione di alcuni dei migliori istruttori del circuito nazionale:
 Ore 9.30: REGIONAL TEAM Giancarlo Migliore, Daniele Calvaruso, Salvo Bellanca;
 Ore 10.45: MASTER TRAINER Toti Longo – ride dedicata a Vito Armato;
 Ore 12.00: REGIONAL TEAM & BALCK LEVEL INSTRUCTOR Vito Palumbo, Sabrina Ferrara, Michail Speciale

 

Particolarmente sentito sarà il secondo momento, una ride tenuta da Toti Longo dedicata alla memoria di Vito Armato, figura molto amata a Marsala e da sempre vicina al mondo dello sport e del group cycling. Patrocinato dal circuito Group Cycling – Crazy Riders, l’evento si annuncia come una vera e propria festa del fitness e della condivisione, dove musica, energia e passione per la bici si fonderanno in un’unica grande esperienza collettiva.









