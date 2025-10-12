Calcio: il Marsala torna con un pareggio dalla insidiosa sfida in trasferta a Misilmeri. 

12/10/2025 20:14:00

Finisce in parità la sfida valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, tra la Don Carlo Misilmeri e il Marsala 1912. Al triplice fischio del direttore di gara, il tabellino del "Giovanni Aloisio" segna il risultato a reti inviolate di 0 a 0. Un punto per parte che accontenta solo parzialmente le due compagini, al termine di una gara intensa ma avara di reti, giocata con grande determinazione da entrambe le formazioni. I padroni di casa, guidati da Mister Tommaso Napoli, hanno cercato di imporre il proprio gioco, ma si sono scontrati con la solida organizzazione difensiva del Marsala 1912 di Mister Filippo Chinnici. A rendere l'atmosfera vibrante e degna di una categoria superiore è stata la buona presenza della tifoseria lilibetana. Nonostante la trasferta, i sostenitori del Marsala hanno risposto in modo encomiabile, accorrendo numerosi a Misilmeri. Il settore ospiti, colorato di azzurro, ha incitato i propri beniamini per tutti i novanta minuti, confermando ancora una volta l'indissolubile legame tra la città di Marsala e la sua squadra. Un supporto fondamentale che, sebbene non abbia portato alla vittoria, ha comunque accompagnato gli azzurri nell'ottenimento di un punto prezioso in trasferta. Con questo pareggio, entrambe le squadre muovono la classifica in un girone di Eccellenza che si preannuncia combattuto e incerto. Il Marsala 1912 torna a casa con un buon punto, anche se ha perso la vetta della classifica, e lo sguardo già rivolto al prossimo, difficile impegno casalingo contro la Parmonval che, invischiata in piena zona play out, cercherà punti al Nino Lombardo Angotta. Di seguito le dichiarazioni post partita di Mister Chinnici:



