Cronaca
12/10/2025 16:33:00

Marsala, il raid vandalico di piazza Porticella: distrutti i vetri di sette auto in sosta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/marsala-il-raid-vandalico-di-piazza-porticella-distrutti-i-vetri-di-sette-auto-in-sosta-450.jpg

Sono tornati in azione, la scorsa notte, quelli che si divertono a frantumare i vetri delle auto in sosta. Al almeno sette i mezzi danneggiato nel corso di un raid vandalico. Le auto erano parcheggiate nella zona tra piazza Marconi e via Pascasino (la popolare “Porticella”). Qui l'articolo di tp24 su quanto accaduto sabato notte.

 

Tra i mezzi presi di mira anche uno dell’Asp, in sosta davanti all’ufficio di igiene, all’inizio di corso Gramsci. A qualche auto è stato, invece, divelto lo specchietto retrovisore. Si tenta di risalire agli autori del raid esaminando i video registrati dalle telecamere degli impianti di video-sorveglianza che il Comune ha installato nella zona. Nel frattempo, sono tanti coloro che esternano la loro preoccupazione per queste violenze. “Ci hanno fatto questo bel regalo…” dice sconsolato uno dei proprietari delle auto prese di mira, mentre insieme alla moglie raccoglie i cocci del lunotto posteriore. 

 

“Qui, la sera, dopo le 20 – dice un esercente della zona – la piazza si svuota e c’è da aver paura”. Qualcun altro, infine, lamenta altre problematiche. “In piazza Marconi – dice una donna – non ci sono neppure le strisce pedonali e attraversare, mentre le auto passano, è sempre molto rischioso. Non tutti rallentano o si fermano…”.









