La scorta a Ismaele La Vardera: la solidarietà del gruppo M5S all'Ars

12/10/2025 13:00:00

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana esprime solidarietà al deputato Ismaele La Vardera, dopo la decisione della Prefettura di Palermo di disporre una misura di tutela in suo favore.

A commentare la notizia è il capogruppo M5S all’Ars, Antonio De Luca, che in una nota afferma: “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega Ismaele La Vardera. Il fatto che la Prefettura di Palermo abbia ritenuto utile disporre una tutela in favore del collega è un dato che merita particolare attenzione. Lo Stato e le istituzioni devono stare al fianco e tutelare la parte sana della nostra società che per fortuna rappresenta la maggioranza dei siciliani”.

De Luca aggiunge che il Movimento 5 Stelle “è al fianco di tutte le persone che ogni giorno si impegnano per denunciare il malaffare e tutelare la legalità”.

La misura di tutela nei confronti di La Vardera, giornalista e parlamentare regionale noto per le sue inchieste e posizioni di denuncia, arriva dopo una serie di episodi che hanno destato preoccupazione per la sua sicurezza personale.



