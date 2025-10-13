Cefalù, turista tedesca precipita sulla Rocca

13/10/2025 16:50:00

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’Aeronautica Militare questo pomeriggio sulla Rocca di Cefalù, dove una turista tedesca di 75 anni è rimasta ferita dopo una rovinosa caduta durante un’escursione.

La donna, che si trovava con un gruppo di amici, avrebbe perso l’equilibrio lungo uno dei sentieri, procurandosi un trauma cranico, una ferita alla testa, escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo.

L’allarme è scattato immediatamente grazie ai compagni di escursione che hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino, che a sua volta ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare, in virtù del protocollo di collaborazione nazionale.

Sul posto è arrivato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo. Due tecnici di elisoccorso del CNSAS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica sono stati calati con il verricello per raggiungere la donna, che è stata stabilizzata e recuperata in sicurezza.

La turista è stata poi trasportata all’elisuperficie di Cefalù, dove un’ambulanza del 118 l’ha trasferita all’ospedale cittadino per le cure necessarie.

L’intervento, conclusosi con esito positivo, ha visto la collaborazione tra Soccorso Alpino, Aeronautica Militare, 118, Carabinieri e Polizia Municipale di Cefalù, confermando ancora una volta l’efficacia della rete di soccorso in Sicilia.



