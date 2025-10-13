Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/10/2025 16:50:00

Cefalù, turista tedesca precipita sulla Rocca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367112-0-cefalu-turista-tedesca-precipita-sulla-rocca.jpg

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’Aeronautica Militare questo pomeriggio sulla Rocca di Cefalù, dove una turista tedesca di 75 anni è rimasta ferita dopo una rovinosa caduta durante un’escursione.

La donna, che si trovava con un gruppo di amici, avrebbe perso l’equilibrio lungo uno dei sentieri, procurandosi un trauma cranico, una ferita alla testa, escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo.

L’allarme è scattato immediatamente grazie ai compagni di escursione che hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino, che a sua volta ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare, in virtù del protocollo di collaborazione nazionale.

Sul posto è arrivato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo. Due tecnici di elisoccorso del CNSAS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica sono stati calati con il verricello per raggiungere la donna, che è stata stabilizzata e recuperata in sicurezza.

La turista è stata poi trasportata all’elisuperficie di Cefalù, dove un’ambulanza del 118 l’ha trasferita all’ospedale cittadino per le cure necessarie.

L’intervento, conclusosi con esito positivo, ha visto la collaborazione tra Soccorso Alpino, Aeronautica Militare, 118, Carabinieri e Polizia Municipale di Cefalù, confermando ancora una volta l’efficacia della rete di soccorso in Sicilia.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...