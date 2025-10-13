Marsala, disabili e prigionieri in casa: Teresa e Fabio chiedono aiuto per un ascensore

13/10/2025 15:37:00

Teresa Pisani è una donna con disabilità, affetta da sclerosi multipla, econdariamente progressiva (EDSS 7), artrite psoriasica e altre patologie autoimmuni.

Lei e suo marito Fabio, persona pure con disabilità, affetto da gravi patologie neuro-motorie, diabete insulinico, fibromialgia, asma, incontinenza e compromissione della deambulazione (usa la carrozzina), hanno una invalidità riconosciuta al 100%.



Vivono a Marsala in una casa piena di barriere architettoniche e da anni non riescono più ad accedere alla zona notte, che si trova al secondo piano. Teresa dorme su una poltrona, Fabio su un divano.

La necessità

In quella casa per poter vivere bene hanno bisogno che venga installato un ascensore esterno che sia collegato con l’interno, ovviamente deve consentire di salire con la carrozzina, quindi con spazi ampi. Questo comporta un rifacimento di una parte dei pavimenti e dei muri, oltre la chiusura della veranda per creare una zona riabilitativa con strumenti come Motomed e attrezzature fisioterapiche.



Il costo è alto, ammonta a circa 50mila euro, i due non producendo reddito ma vivendo di pensione di invalidità non possono accedere, così ha dichiarato la signora Teresa, ad alcun prestito bancario. Dunque hanno deciso di attivare una raccolta fondi, presente su gofundme, ad oggi hanno raccolto circa 3900 euro.

Somma non ancora sufficiente per procedere con i lavori.

L’ascensore per Teresa e Fabio non è un lusso ma un mezzo per avere una vita dignitosa e finalmente poter dormire su un letto e non su una poltrona.

Il link creato dalla signora per la raccolta fondi è questo

https://gofund.me/4c8343cd3





