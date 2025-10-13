Movida di sangue a Palermo. Allarme sicurezza a Marsala. Buongiorno24 del 13 Ottobre 2025

13/10/2025 09:06:00

L'apertura è dedicata alla tragedia di Palermo, dove Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nel cuore della movida, in via Spinuzza.

L’apertura è dedicata alla tragedia di Palermo, dove Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nel cuore della movida, in via Spinuzza.

Il giovane, figlio del titolare del locale O’ Scrusciu, sarebbe intervenuto per difendere un ragazzo aggredito durante un pestaggio. “Mi hanno distrutto la vita”, ha gridato la madre davanti al pub, in lacrime.

Ieri sera in duemila hanno sfilato per le strade del centro gridando “Basta violenza allo Zen”, in un corteo partito dal Politeama e concluso davanti al luogo dell’omicidio.

Anche a Marsala è allarme sicurezza: risse e incendi nel fine settimana.

Sul fronte politico, crisi nera alla Regione Siciliana: dopo la disfatta in Aula, Schifani convoca un vertice di maggioranza per capire chi, tra i franchi tiratori, ha fatto saltare la manovra-quater. Nel centrodestra è caccia ai responsabili, con accuse incrociate tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

A Trapani, gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro scoprono tre operai su cinque in nero in un cantiere edile. L’attività è stata sospesa e per il titolare scatterà una multa complessiva di oltre 8.000 euro tra sanzioni e ammende per violazioni in materia di sicurezza.

La Polizia Locale di Trapani, intanto, ha intensificato i controlli contro la sosta selvaggia in via Pier Santi Mattarella e nelle principali arterie cittadine. In totale 15 multe, un ciclomotore sequestrato perché senza assicurazione e patente, e indagini in corso su un’attività di gestione illecita di rifiuti scoperta durante i rilievi di un incidente.

A Marsala, torna l’allarme vandalismo: almeno sette auto danneggiate nella zona di piazza Marconi e via Pascasino, dove ignoti hanno infranto i vetri dei veicoli in sosta nella notte.

Sul fronte giudiziario, il gup di Palermo ha rinviato a giudizio sette persone coinvolte nell’operazione antimafia che lo scorso dicembre portò a 18 misure cautelari tra Marsala e Mazara del Vallo. Tra gli imputati, Giancarlo Angileri, Giovanni Piccione, Gaspare Tumbarello e Michele Marino. Il processo si aprirà il 2 dicembre davanti al Tribunale di Marsala.

Infine, sport e tensione a Petrosino, dove la prima giornata del campionato di Serie B di pallamano è degenerata in una rissa generale durante il match tra Il Giovinetto e Aretusa Siracusa, trasmesso in diretta su YouTube e Tele Tris.

Appuntamento in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per capire insieme le notizie del giorno — da Palermo alla provincia di Trapani.




