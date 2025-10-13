Il Movimento Popolare Arcobaleno solidale con il deputato Ismaele La Vardera

13/10/2025 12:00:00

“Nella nostra Sicilia non c’è e non ci sarà mai posto per intimidazioni, violenza o compromessi con il malaffare”. Così' in una nota il Movimento Popolare Arcobaleno, che ha voluto esprimere solidarietà al deputato regionale Ismaele La Vardera, da pochi giorni messo sotto scorta per le minacce ricevute dopo le sue denunce riguardo alla gestione della spiaggia di Mondello.

L’associazione, nella sua dichiarazione, parla con toni duri e senza ambiguità: “Vogliamo esprimere con forza la nostra solidarietà a Ismaele La Vardera e a tutti coloro che, ogni giorno, hanno il coraggio di alzare la voce contro le mafie e la corruzione”.

Il Movimento sottolinea come la decisione di assegnare una scorta a chi denuncia sia “il segno che la mafia purtroppo è ancora viva e tenta di mettere paura a chi non si piega”, ma aggiunge che “deve essere chiaro a tutti: nella nostra Sicilia non c’è e non ci sarà mai posto per intimidazioni, violenza o compromessi con il malaffare”.

Nella nota il Movimento Popolare Arcobaleno ribadisce il proprio impegno “contro ogni forma di mafia, corruzione e collusione” e rinnova l’appoggio “a chi difende la legalità, la trasparenza e la libertà, rischiando in prima persona per dire basta al sistema criminale che da troppo tempo tiene in ostaggio la nostra terra”.

“La Sicilia che vogliamo – si legge ancora nella nota – è una Sicilia libera, pulita e coraggiosa, dove nessuno debba vivere sotto scorta per aver detto la verità”.

Il messaggio si chiude con un chiaro segno di vicinanza al deputato: “A Ismaele La Vardera e a tutti coloro che non abbassano la testa diciamo: non siete soli. Il popolo è con voi.”



