Tennis Tavolo: la Germaine Lecocq ha presentato la Squadra di B1 ed ha vinto all'esordio

13/10/2025 07:30:00

Sabato pomeriggio 11 ottobre 2025, nella prestigiosa cornice della Sala Giunta del Comune di Marsala, è stata ufficialmente presentata la squadra Fsc Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala che affronterà il Campionato Italiano serie B1 girone D di Tennis Tavolo. La società cara alla Presidente Sandra Sorrentino durante la conferenza stampa, a riguardo il progetto sportivo 2025/26, ha espresso la volontà di raggiungere al più presto possibile la serie A. Una squadra che è stata formata acquisendo le prestazioni sportive di giocatori dal notevole curriculum e l’incontro è stato l’occasione per conoscere da vicino tre dei pongisti che la compongono:

• Umberto Giardina, 18 titoli nazionali, già Best Ranking 2 in Italia ed un titolo italiano assoluto individuale;

• Giovanni Caprì, giocatore/allenatore della squadra. Ha giocato diversi Campionati Italiani di serie A1 ed una semifinale scudetto. Può vantare tre vittorie di Campionati di serie A2;

• Luca Bressan, pongista con un invidiabile palmares di titoli giovanili. Ha vinto il Campionato di A1 nel 2015/16 ed i Campionati di A2 2020/21 e 2022/23.

Assenti giustificati altri tre componenti della squadra:

i riconfermati Miguel Chamorro ed Edoardo Gonzalez ed il nuovo acquisto, l’italo tedesco di origini mazaresi, Francesco Maragioglio. Chamorro è stato fermato da un’alluvione in Spagna che non ha fatto decollare l’aereo e che lo reso assente anche nell’esordio domenicale contro Torre del Greco. I due spagnoli alterneranno le loro presenze in squadra e quindi non era comunque previsto l’arrivo di Gonzalez. Maragioglio, invece, ha raggiunto la squadra nella tarda serata di sabato ed ha giocato domenica nell’esordio stagionale della squadra contro i campani. Presenti anche il dirigente della Germaine Lecocq Sergio Bellafiore che ha illustrato i programmi stagionali elencando gli innumerevoli Campionati a cui la società parteciperà e l’Assessore della Città di Marsala Salvatore Agate che ha rappresentato l’amministrazione cittadina testimoniando la positiva collaborazione con le società sportive, veicolo promozionale del Brand Marsala in giro per l’Italia.

La Germaine Lecocq più forte di un'alluvione.

L’esordio in Campionato di domenica ha visto i lilibetani battere per 5 a 0 il TT Torre del Greco. Il match, in cui fortunatamente, causa alluvione, non ha pesato l’assenza di Miguel Chamorro, a dispetto del largo risultato finale, è stato davvero appassionante ed equilibrato. Un match a senso unico ma con partite difficili che avrebbero potuto avere ben altri risultati. Soltanto la larga esperienza dei pongisti lilibetani non ha consentito ai campani di poter vincere almeno una partita.

Questo il tabellino del match:

• Umberto Giardina / Davide Gammone 3/2 (11/7 – 13/15 – 11/8 – 9/11 – 14/13)

• Francesco Maragioglio / Fabio Landolfi 3/1 (11/6 – 11/7 – 6/11 – 12/10)

• Luca Bressan / Michele Palladino 3/0 (11/8 – 11/9 – 11/7)

• Umberto Giardina / Fabio Landolfi 3/1 (11/7 – 11/13 – 11/7 – 13/11)

• Luca Bressan / Davide Gammone 3/1 (6/11 – 11/7 – 11/7 – 11/8)

In serie C1 girone R la Bar Diego Germaine Lecocq TT Marsala nella seconda giornata di stagione regolare torna sconfitta da Palermo 5 a 1 dopo aver affrontato il TT Mazzola, Team accreditato di alta classifica se non addirittura di poter vincere il Campionato. L’unica partita vinta di giornata la si deve a Pasquale Titone, giocatore marsalese di grande esperienza e capacità pongistiche. Due punti in classifica per i lilibetani vista la vittoria della prima giornata contro lo SportEnjoy Rosa.

In serie C2 girone A la Germaine Lecocq Fitness Point Marsala vince in trasferta contro la TT Mediterraneo 5 a 3 cogliendo così i primi due punti stagionali dopo la sconfitta della prima giornata sempre in trasferta contro la Radiosa “89Books”. Di seguito le interviste post conferenza stampa:



