La strage dei Carabinieri, le indagini a Palermo. Buongiorno24 del 14 Ottobre 2025

14/10/2025 09:25:00

Nuovo appuntamento con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per fare il punto sui fatti del giorno con la redazione.

Si apre con la tragedia che ha sconvolto l’Italia: un’esplosione, avvenuta durante uno sgombero, ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di quindici agenti delle forze dell’ordine, tutti ricoverati in codice rosso.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso cordoglio e dolore per le vittime, sottolineando “la pericolosità che può nascondersi dietro operazioni all’apparenza ordinarie”. Due persone sono state fermate.

Nel Siracusano, a Canicattini Bagni, un uomo di 34 anni di Avola ha accoltellato la sua ex compagna di 33 anni fuori dal luogo di lavoro. La donna è ricoverata in gravi condizioni. L’aggressore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

A Palermo, intanto, emergono nuovi elementi sull’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso nel cuore della movida: la TAC conferma il colpo di pistola, mentre il video delle telecamere, una collana e una Lancia Y inchiodano Gaetano Maranzano. In casa di un amico dell’indagato sequestrati abiti e oggetti compatibili con quelli usati la notte del delitto.

Il dolore della città è diventato protesta: migliaia di persone in corteo a Palermo, dal Teatro Massimo alla Prefettura, per dire basta alla violenza. “Poteva essere nostro figlio” è la scritta comparsa sulle magliette indossate dalle madri delle vittime di altre tragedie simili, in un abbraccio collettivo di rabbia e memoria.

A Castelvetrano, quattro persone — tre uomini e una donna — sono state denunciate per furto aggravato: stavano portando via mobili e arredi da un immobile confiscato alla mafia. Tutti i beni sono stati recuperati e restituiti allo Stato.

Il marito di Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo morta dopo aver denunciato i ritardi dell’Asp di Trapani, lancia un appello: “Dobbiamo combattere perché quella fiamma non si spenga”.

Proseguono, senza sosta, le ricerche di Marianna Bello, la donna di Favara dispersa da 13 giorni dopo l’alluvione.

A Trapani, la Polizia di Stato ha scoperto una truffa del falso avvocato ai danni di un’anziana. Due uomini campani sono stati raggiunti dal divieto di dimora.

La Protezione civile ha diramato per oggi un’allerta gialla su buona parte della Sicilia centro-occidentale: attesi temporali e piogge sparse, ma temperature ancora miti.

Infine, politica regionale: a Palazzo d’Orléans, vertice di maggioranza per ricompattare il centrodestra dopo giorni di tensioni. Si lavora a una linea comune contro il voto segreto e per chiudere l’accordo sulla nomina di Salvatore Iacolino alla Pianificazione strategica, il dossier che aveva spaccato la coalizione.

Appuntamento in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per commentare e capire i fatti di oggi insieme alla redazione.



