Cronaca
15/10/2025 10:53:00

Marsala: la donna aggredita nello studio medico dimessa dall'ospedale. Cosa è accaduto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/marsala-la-donna-aggredita-nello-studio-medico-dimessa-dall-ospedale-cosa-e-accaduto-450.jpg

La donna marsalese aggredita ieri pomeriggio all’interno di uno studio medico di via Finocchiaro Aprile, a Marsala, dopo una notte in osservazione al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Alla vittima, sottoposta a una TAC che fortunatamente ha escluso danni interni, restano però i segni evidenti della violenza subita: lividi in varie parti del corpo, dolori ai fianchi, una mano tumefatta e contusioni al volto e al capo. Oltre, naturalmente, al forte shock emotivo.

 

L'aggressione

Secondo alcuni testimoni diretti di quanto accaduto, intorno alle 17:00 di ieri un uomo sulla trentina, marsalese, è entrato nello studio di una dottoressa in via Finocchiaro Aprile. Non era un suo paziente. Dopo essere entrato nella sala d’attesa, è andato direttamente nello studio, dove in quel momento si trovava la dottoressa con una paziente. Ha detto di voler parlare con la professionista, ma la dottoressa gli ha risposto che lo avrebbe ricevuto al termine della visita.

 

L’uomo stava per uscire, ma subito dopo è tornato indietro e, senza alcun motivo, si è scagliato contro la donna presente nello studio. Le ha afferrato le spalle, l’ha strattonata violentemente e scaraventata a terra, sbattendole più volte il capo contro il pavimento e stringendole le mani al collo.

 

A quel punto le urla della vittima e della dottoressa hanno attirato l’attenzione delle persone presenti nello studio, e due di essi, tra l'altro anziani, sono intervenuti colpendo l’aggressore con una sedia e riuscendo così a bloccarlo a terra fino all’arrivo della Forze dell'Ordine.

 

Attimi di paura, shock e incredulità tra i presenti nello studio, sconvolti per la violenza improvvisa e inspiegabile della scena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. L’uomo è stato fermato, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

 

L’aggressore, conosciuto da molti come una persona tranquilla, a quanto pare da qualche anno soffrirebbe di problemi di salute.









