Cronaca

» Lotta alla droga
15/10/2025 09:43:00

Altro colpo allo spaccio. Scoperto un bunker della droga a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760514795-0-altro-colpo-allo-spaccio-scoperto-un-bunker-della-droga-a-trapani.jpg

Altro colpo al traffico di droga in provincia di Trapani. Dopo il blitz di Mazara del Vallo che ha portato all’arresto di 18 persone, i Carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nel quartiere Fontanelle Sud di Trapani.

 

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Trapani con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo, ha portato all’arresto di due giovani di 18 anni e di una donna di 52 anni.

Durante le perquisizioni domiciliari in due appartamenti delle case popolari, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio bunker della droga, con grate d’acciaio, un portone blindato dotato di feritoia e un sistema di videosorveglianza che permetteva di controllare ogni movimento all’esterno. All’interno, lo spacciatore di turno gestiva le cessioni di droga direttamente da una scrivania, dove erano già pronte le dosi e il denaro proveniente dalle vendite.

Le forze dell’ordine, circa 30 militari supportati dai Vigili del Fuoco, hanno fatto irruzione utilizzando nuovi divaricatori idraulici in grado di scardinare porte e grate in pochi secondi.

Al termine dell’operazione, sono stati sequestrati 21 grammi di cocaina, 21 grammi di anfetamina, 6 grammi di hashish, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e quasi mille euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

 

Dopo la convalida degli arresti, uno dei due giovani è stato posto ai domiciliari, mentre per l’altro è scattato l’obbligo di dimora. La donna è stata invece rimessa in libertà.

L'operazione, coordinata dalla Procura di Trapani, conferma la presenza di una rete di spaccio radicata anche nei quartieri popolari della città, dove i militari stanno intensificando i controlli.









