Politica

» Vivavoce
15/10/2025 11:09:00

 Marsala, Martinico: "Serve un piano per la manutenzione di strade e marciapiedi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/marsala-martinico-serve-un-piano-per-la-manutenzione-di-strade-e-marciapiedi-450.png

La consigliera comunale Elia Martinico ha presentato un’interrogazione al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e all’assessore ai Lavori pubblici, Ivan Gerardi, per chiedere chiarimenti sulla programmazione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dell’impianto di pubblica illuminazione in città.

 

Nel documento, la consigliera evidenzia il diffuso stato di degrado della rete viaria, con buche, cedimenti e marciapiedi danneggiati che rappresentano «un serio pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni». Martinico sottolinea anche la necessità di interventi tempestivi e coordinati, lamentando che i lavori di scavo e posa della fibra ottica da parte di ditte private spesso lasciano le strade «in condizioni peggiori di prima».

Tra le richieste avanzate all’amministrazione: sapere se esiste una programmazione aggiornata degli interventi di manutenzione, quante risorse economiche siano state stanziate per il 2025, quali criteri vengano utilizzati per stabilire le priorità e se il Comune effettui controlli sistematici sui lavori stradali.

La consigliera chiede infine che vengano adottate misure urgenti per eliminare le situazioni di maggiore pericolo e per evitare nuovi debiti fuori bilancio legati a incidenti o danni causati dalle strade dissestate.



