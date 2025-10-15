 Marsala, Martinico: "Serve un piano per la manutenzione di strade e marciapiedi"

15/10/2025 11:09:00

La consigliera comunale Elia Martinico ha presentato un’interrogazione al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e all’assessore ai Lavori pubblici, Ivan Gerardi, per chiedere chiarimenti sulla programmazione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dell’impianto di pubblica illuminazione in città.

Nel documento, la consigliera evidenzia il diffuso stato di degrado della rete viaria, con buche, cedimenti e marciapiedi danneggiati che rappresentano «un serio pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni». Martinico sottolinea anche la necessità di interventi tempestivi e coordinati, lamentando che i lavori di scavo e posa della fibra ottica da parte di ditte private spesso lasciano le strade «in condizioni peggiori di prima».

Tra le richieste avanzate all’amministrazione: sapere se esiste una programmazione aggiornata degli interventi di manutenzione, quante risorse economiche siano state stanziate per il 2025, quali criteri vengano utilizzati per stabilire le priorità e se il Comune effettui controlli sistematici sui lavori stradali.

La consigliera chiede infine che vengano adottate misure urgenti per eliminare le situazioni di maggiore pericolo e per evitare nuovi debiti fuori bilancio legati a incidenti o danni causati dalle strade dissestate.



