Istituzioni

Dai Comuni
16/10/2025 22:35:00

Marsala: l'autorizzazione per l'organizzazione degli eventi passa dalla Questura al Comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/marsala-l-autorizzazione-per-l-organizzazione-degli-eventi-passa-dalla-questura-al-comune-450.jpg

 Importanti novità per chi organizza eventi a Marsala: da oggi, la competenza per il rilascio del provvedimento autorizzativo previsto dall’art. 68 del T.U.L.P.S. passa dalla Questura al Comune di Marsala.

 

Il settore SUAP, diretto dal segretario generale del Comune Andrea Giacalone, ha pubblicato un avviso ufficiale disponibile sulla pagina istituzionale del Comune qui. L’autorizzazione riguarda tutti gli eventi con le caratteristiche di pubblico spettacolo, come concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e altre manifestazioni simili.

Le istanze devono essere presentate all’ufficio SUAP attraverso il portale “Impresa in un giorno” (www.impresainungiorno.gov.it), almeno trenta giorni prima della data dell’evento, come previsto dal D. Lgs. n. 138 del 12 settembre 2025.

 

Per quanto riguarda invece i pubblici trattenimenti, tra cui sagre, giostre, flash mob, sfilate di auto storiche, bande musicali, mostre e intrattenimenti senza palco o impianto elettrico (art. 69 T.U.L.P.S.), le istanze vanno inoltrate seguendo le stesse modalità previste per i pubblici spettacoli, sempre tramite il portale “Impresa in un giorno”.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli organizzatori a rispettare i termini previsti e a seguire correttamente la procedura, garantendo così una gestione più snella e diretta delle autorizzazioni.

 

                                                                                                                                          ****

 

 

Rivevuto dal sindaco l'enologo Giacomo Manzo, ambasciatore del Vino Marsala

 

Riconoscimento importante per l’enologo marsalese Giacomo Manzo, insignito del titolo di Ambasciatore del Vino Marsala dal Venice International Wine Trophy per la sua instancabile attività di promozione del celebre vino locale in Italia e all’estero.

 

Manzo, funzionario dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), è stato ricevuto dal sindaco Massimo Grillo, che ha sottolineato: “Promuovere le eccellenze del territorio in cui si vive significa amare la propria città. Giacomo Manzo, con la sua attività di divulgatore e profondo conoscitore del vino Marsala, continua a portarne in alto l’immagine in Italia e all’estero.”

 

Durante l’incontro, il sindaco ha ricordato anche l’impegno dell’Amministrazione comunale, in sinergia con l’assessore all’Agricoltura Gaspare Di Girolamo, a sostegno del comparto vitivinicolo marsalese, tramite il dialogo costante con produttori ed esperti del settore.

Giacomo Alberto Manzo, già segretario di Assoenologi Sicilia e docente a contratto del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia di Marsala, nel 2016 ha contribuito alla candidatura del territorio a Patrimonio UNESCO. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e regionali, consolidando la sua figura come uno dei principali ambasciatori del vino Marsala.









