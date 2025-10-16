Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
16/10/2025 15:00:00

Marsala allagata, il Movimento Popolare: "Ennesimo fallimento dell'amministrazione Grillo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/marsala-allagata-il-movimento-popolare-ennesimo-fallimento-dell-amministrazione-grillo-450.jpg

Il Movimento Popolare Arcobaleno, con il suo presidente Sebastiano Grasso, denuncia con forza quello che definisce “l’ennesimo fallimento dell’Amministrazione Grillo” nella gestione delle piogge torrenziali che hanno colpito la città di Marsala.

 

“Ancora una volta – dichiara Grasso – strade e quartieri si ritrovano completamente sott’acqua, a dimostrazione di quanto la città non sia preparata ad affrontare neppure eventi meteorologici ordinari”.
Secondo il presidente del movimento, la principale causa dei disagi è da ricercare “nell’inefficienza dell’Amministrazione nella manutenzione dei tombini, nella gestione delle reti di drenaggio e nella totale assenza di una pianificazione seria per l’afflusso delle acque piovane”.

 

Grasso sottolinea come interi quartieri restino isolati e molte proprietà subiscano danni, con cittadini costretti a convivere con disagi ormai “ricorrenti e inaccettabili”.

Il Movimento Popolare Arcobaleno invita dunque l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo “a prendere provvedimenti immediati e concreti, prima che ogni nuova pioggia diventi una nuova emergenza”. “Continueremo a vigilare e a denunciare pubblicamente ogni inefficienza – conclude Grasso – affinché i cittadini ricevano finalmente la tutela e il rispetto che meritano”.

 









Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 11/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...