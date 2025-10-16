Marsala allagata, il Movimento Popolare: "Ennesimo fallimento dell'amministrazione Grillo"

16/10/2025 15:00:00

Il Movimento Popolare Arcobaleno, con il suo presidente Sebastiano Grasso, denuncia con forza quello che definisce “l’ennesimo fallimento dell’Amministrazione Grillo” nella gestione delle piogge torrenziali che hanno colpito la città di Marsala.

“Ancora una volta – dichiara Grasso – strade e quartieri si ritrovano completamente sott’acqua, a dimostrazione di quanto la città non sia preparata ad affrontare neppure eventi meteorologici ordinari”.

Secondo il presidente del movimento, la principale causa dei disagi è da ricercare “nell’inefficienza dell’Amministrazione nella manutenzione dei tombini, nella gestione delle reti di drenaggio e nella totale assenza di una pianificazione seria per l’afflusso delle acque piovane”.

Grasso sottolinea come interi quartieri restino isolati e molte proprietà subiscano danni, con cittadini costretti a convivere con disagi ormai “ricorrenti e inaccettabili”.

Il Movimento Popolare Arcobaleno invita dunque l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo “a prendere provvedimenti immediati e concreti, prima che ogni nuova pioggia diventi una nuova emergenza”. “Continueremo a vigilare e a denunciare pubblicamente ogni inefficienza – conclude Grasso – affinché i cittadini ricevano finalmente la tutela e il rispetto che meritano”.



