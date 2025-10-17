Al via il Book Jazz Club all’Otium: Un autunno ricco di eventi culturali e creativi

17/10/2025 10:13:00

L’autunno-inverno 2025 all’Otium di Marsala è caratterizzato dal ritorno del Book Jazz Club, una serie di eventi che uniscono la passione per la letteratura e la musica.

Dopo l'incontro inaugurale con Martino Lo Cascio, la programmazione del Book Jazz Club prende vita con una proposta che include concerti jazz, incontri con autori, laboratori creativi e novità come un percorso di Yoga e Sound Healing. Il Book Jazz Club si articolerà in quattro incontri con scrittori, ognuno accompagnato da un concerto musicale, creando un’atmosfera unica di scambio culturale.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di visitare il mercatino del libro che si terrà dal 9 al 23 dicembre, dove sarà possibile esplorare novità editoriali e scoprire titoli di editori indipendenti, lontani dalla produzione commerciale tradizionale.

I laboratori creativi e il percorso di Yoga e Sound Healing - Un altro momento centrale della programmazione è il ritorno dei Laboratori Creativi, che si terranno ogni mercoledì dal 22 ottobre al 17 dicembre, dalle 17.00 alle 20.00. Questo laboratorio aperto a tutti si propone come uno spazio per esprimere la propria creatività in modo libero e informale, mettendo a disposizione materiali per attività come pittura, disegno, lettura e decoupage. La quota di partecipazione, di 10€, include anche una degustazione durante l'incontro.

Per chi cerca un’esperienza più meditativa, l’Otium offrirà anche un percorso di Yoga e Sound Healing, che si terrà tutti i lunedì dal 3 novembre al 1 dicembre, alle 18.30. Il corso, guidato da Barbara Aprea, unisce la filosofia dello yoga con le vibrazioni armoniche del sound healing. Ogni incontro inizierà con una chiacchierata introduttiva accompagnata da una tisana, per poi proseguire con una lezione pratica che coinvolgerà l'uso di campane tibetane e altri strumenti sonori per favorire il rilassamento. La quota di partecipazione è di 15€ per ogni incontro.

Eventi musicali e incontri con gli autori - Il programma musicale prevede una serie di concerti jazz, tra cui quello del 24 ottobre con il Blue Current, un progetto musicale elettrico che esplora nuovi linguaggi sonori ispirati al jazz moderno e alla fusion. Il gruppo propone composizioni originali che combinano groove energici e atmosfere più delicate, portando l’ascoltatore in un viaggio musicale che attraversa il Mediterraneo.

L'8 novembre sarà la volta del Book Club, con la presentazione del libro Profumi e graffi di Virginia Spanò, che converserà con Vincenzo Figlioli. Questo evento segnerà l’inizio di una serie di appuntamenti letterari che proseguiranno con Barbara Mileto il 14 novembre e Anna Mallamo il 12 dicembre, con incontri che esploreranno temi profondi e intimisti, spaziando dalla criminalità ai segreti di famiglia e alla lotta interiore.

Non mancheranno anche i concerti con il Stefano India Trio (21 novembre), il Dario Salerno Trio (6 dicembre), e il Giovanni Balisteri Organ Trio (19 dicembre), che promettono di emozionare il pubblico con la loro musica coinvolgente e innovativa.

Tutti gli eventi del Book Jazz Club sono aperti al pubblico, con prezzi variabili per i biglietti.

Per gli associati Otium e i giovani sotto i 25 anni iscritti alla Biblioteca Otium, sono previste tariffe agevolate. Inoltre, è attiva la campagna associativa per il 2026, che include vantaggi come ingressi omaggio per alcuni concerti. Il Book Jazz Club rappresenta un'opportunità unica per appassionati di libri, musica e cultura per vivere esperienze artistiche e creative in un ambiente stimolante e accogliente.

La programmazione è sostenuta dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura.



