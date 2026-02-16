Sezioni
Cultura
16/02/2026 11:04:00

Marsala, “Disegnare Nuove Mappe di Speranza”: tavola rotonda sull’educazione

Si parlerà di educazione e di futuro delle giovani generazioni sabato 28 febbraio a Marsala, dove alle 9.30, all’Auditorium San Pietro, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Disegnare Nuove Mappe di Speranza”.

L’iniziativa è promossa dalla Famiglia Salesiana di Marsala con il patrocinio della Città di Marsala e prende spunto dalla Lettera Apostolica di Leone XIV sull’educazione. Un riferimento che orienta il senso dell’incontro: riflettere sul ruolo educativo in una fase storica segnata da cambiamenti profondi.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza ed è rivolto in particolare a genitori, educatori, catechisti e insegnanti. L’obiettivo è quello di confrontarsi su strumenti e percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, offrendo punti di riferimento concreti a chi opera quotidianamente nel campo dell’educazione.

Interverranno la Dottoressa Maria Lisma e il Dottor Don Giuseppe Cassaro SdB, chiamati a guidare la riflessione su temi che toccano scuola, famiglia e comunità.

La mattinata si propone come un momento di dialogo e approfondimento, con l’intento di delineare nuove “mappe” educative in un contesto sociale che richiede attenzione, responsabilità e visione condivisa.









