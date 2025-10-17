Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
17/10/2025 16:37:00

Condanna confermata per diffamazione, parla Tranchida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/condanna-confermata-per-diffamazione-parla-tranchida-450.jpg

Arriva il commento del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo la conferma in appello della condanna per diffamazione nei confronti dell’imprenditore Riccardo Agliano. A Tp24 il primo cittadino afferma:

“Ho le spalle larghe e nel tempo ho sempre mantenuto la schiena dritta: il tempo è galantuomo. Le sentenze non si commentano — dice — se non se ne condivide il percorso logico-motivazionale, si impugnano nelle competenti sedi giudiziarie.”

Tranchida, nel merito della vicenda, ribadisce di non rinnegare le sue parole:

“Conoscendo bene i fatti ericini e gli antefatti politici, confermo il mio giudizio negativo sull’imprenditore che si è sentito offeso per averlo definito ‘fallito’. In città di personaggi che possono essere definiti così se ne sono succeduti diversi, e sono certo che il futuro prossimo ce ne lascerà altri in dono.”

Poi, il sindaco risponde anche a Valerio Antonini, che sui social aveva definito Tranchida “pregiudicato” dopo la notizia della condanna:

“Registro che Antonini, per l’ennesima volta, ha perso l’occasione di tacere per non vestirsi di ridicolo. Non sono affatto un pregiudicato: anche il meno capace degli studenti di giurisprudenza sa che la qualifica si acquisisce solo con una sentenza definitiva. Fino ad allora vige la presunzione di innocenza. Magari potremmo pubblicare i rispettivi certificati penali, se servisse.”

Tranchida aggiunge, con una nota polemica:

“Non sono mai stato a libro paga di alcuno, ancor meno dell’Antonini di turno. In politica bisogna saper fare i conti: i numeri non mentono mai. Ma forse, i conti con il diritto, ad Antonini non tornano.”

Il riferimento è alla sentenza confermata dalla Corte d’Appello, che ha ribadito la condanna di primo grado a carico del sindaco per le dichiarazioni rese nel 2018, quando — commentando l’arresto dell’allora vice sindaco di Erice Angelo Catalano — definì Agliano “imprenditore fallito”.

Il sindaco dovrà pagare una multa di 1.500 euro e 3.000 euro di risarcimento all’imprenditore. La decisione diventa definitiva salvo ricorso in Cassazione.



Giudiziaria | 2025-10-17 16:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/1760712058-0-condanna-confermata-per-diffamazione-parla-tranchida.jpg

Condanna confermata per diffamazione, parla Tranchida

Arriva il commento del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo la conferma in appello della condanna per diffamazione nei confronti dell’imprenditore Riccardo Agliano. A Tp24 il primo cittadino afferma:“Ho le spalle larghe e nel...







Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...