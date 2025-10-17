Condanna confermata per diffamazione, parla Tranchida

Arriva il commento del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo la conferma in appello della condanna per diffamazione nei confronti dell’imprenditore Riccardo Agliano. A Tp24 il primo cittadino afferma:

“Ho le spalle larghe e nel tempo ho sempre mantenuto la schiena dritta: il tempo è galantuomo. Le sentenze non si commentano — dice — se non se ne condivide il percorso logico-motivazionale, si impugnano nelle competenti sedi giudiziarie.”

Tranchida, nel merito della vicenda, ribadisce di non rinnegare le sue parole:

“Conoscendo bene i fatti ericini e gli antefatti politici, confermo il mio giudizio negativo sull’imprenditore che si è sentito offeso per averlo definito ‘fallito’. In città di personaggi che possono essere definiti così se ne sono succeduti diversi, e sono certo che il futuro prossimo ce ne lascerà altri in dono.”