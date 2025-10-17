Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
17/10/2025 15:00:00

Marsala, città bloccata dai passaggi a livello. Movimento Popolare: "Basta disagi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/marsala-citta-bloccata-dai-passaggi-a-livello-movimento-popolare-basta-disagi-450.png

Code interminabili, treni soppressi, passaggi a livello chiusi anche per oltre mezz’ora. È questa la quotidianità che vivono pendolari e automobilisti marsalesi, ormai esasperati da una situazione che paralizza la città e compromette il diritto alla mobilità. A denunciare il problema è il Movimento Popolare Arcobaleno, che in una nota parla di “una città divisa da sbarre e disservizi”, puntando il dito contro anni di ritardi e occasioni mancate.

 

Mio figlio da due giorni non va a scuola a Trapani perché il treno viene annullato… paghiamo l’abbonamento ma non c’è nemmeno un autobus sostitutivo!”, racconta una madre marsalese, testimoniando il disagio di molte famiglie.

 

Movimento Popolare presieduto da Sebastiano Grasso, ricorda, oltre ai disservizi quotidiani, chde Marsala ha perso 26 milioni di euro di finanziamenti destinati alla soppressione dei passaggi a livello cittadini. Fondi che avrebbero dovuto migliorare la viabilità e ridurre l’impatto sul traffico urbano, ma che invece – denuncia Grasso – “sono svaniti tra burocrazia e promesse mai mantenute”.

 

“È inaccettabile – prosegue la nota – che nel 2025 Marsala viva ancora intrappolata dietro le sbarre. Chiediamo trasparenza sui fondi perduti, tempi certi per le opere e un piano urgente per la mobilità dei pendolari. La città deve ripartire, non restare ferma ai passaggi a livello.” “Basta attese, basta disagi. Marsala vuole ripartire”, conclude la nota.









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...