Marsala, paura in Piazza Inam: anziano aggredito da giovane in strada

18/10/2025 12:10:00

Momenti di paura oggi, sabato 18 ottobre, intorno a mezzogiorno, in piazza Pizzo (conosciuta ai più come come piazza Inam) a Marsala, dove un anziano è stato aggredito da un giovane davanti a decine di passanti.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il giovane si trovava in strada insieme alla madre quando, senza alcun motivo apparente, si è scagliato contro l’anziano colpendolo con diversi pugni al volto e alla testa.

Sul posto sono intervenuti in pochi istanti gli agenti della Polizia di Stato del vicino commissariato, che hanno bloccato e ammanettato l’aggressore a terra. Contestualmente è arrivata un’ambulanza del 118, che ha soccorso l’uomo ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, non si è trattato di un tentativo di rapina, ma di un episodio legato a un possibile stato di alterazione psichica del giovane. La madre, durante le concitate fasi dell’arresto, avrebbe cercato di spiegare ai poliziotti la condizione clinica del figlio, confermando che il ragazzo è seguito per disturbi di natura psichiatrica.

L’aggressione, avvenuta in pieno giorno e in una delle zone più frequentate del centro cittadino, ha destato forte sconcerto e preoccupazione tra i cittadini, molti dei quali si sono radunati sul posto mentre la polizia metteva in sicurezza l’area.

Le indagini sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



