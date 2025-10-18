Sezioni
Cronaca
18/10/2025 02:19:00

Mazara del Vallo, oggi i funerali di Giovanni Ingoglia: trovato morto ad Alghero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/mazara-del-vallo-oggi-i-funerali-di-giovanni-ingoglia-trovato-morto-ad-alghero-450.jpg

Si terranno oggi, 18 ottobre, nella parrocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo, i funerali di Giovanni Ingoglia, il giovane di 35 anni trovato morto ad Alghero in circostanze ancora da chiarire.

Il corpo di Ingoglia era stato scoperto all’alba del 13 ottobre a bordo di un motopeschereccio ormeggiato nel porto di Alghero. A fare la tragica scoperta erano stati alcuni pescatori, che avevano subito lanciato l’allarme al 118. I sanitari, però, non avevano potuto far altro che constatare il decesso.

Giovanni Ingoglia, originario di Mazara del Vallo, si era trasferito da qualche tempo in Sardegna, dove lavorava come guardiano notturno nel porto. Dopo un periodo difficile, sembrava aver trovato una nuova stabilità personale e lavorativa.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Alghero e il magistrato di turno, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Le circostanze restano ancora oggetto di accertamento, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero segni evidenti di violenza.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...