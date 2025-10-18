Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Lavoro
18/10/2025 20:44:00

Da Campobello di Mazara parte la “Carovana per un’economia di pace” contro il caporalato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/da-campobello-di-mazara-parte-la-carovana-per-un-economia-di-pace-contro-il-caporalato-450.jpg

Partirà lunedì 20 ottobre da Campobello di Mazara,  la Carovana per un’economia di pace, promossa da Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo.
Un’iniziativa simbolica e concreta allo stesso tempo, che sceglie di cominciare proprio da uno dei luoghi più segnati dal caporalato e dallo sfruttamento dei lavoratori migranti nelle campagne siciliane.

L’obiettivo è quello di proporre un modello economico alternativo alle logiche del riarmo e del conflitto, fondato su sostenibilità, agroecologia, lavoro dignitoso, diritti e giustizia sociale.

Alle 16, presso l’aula consiliare del Comune di Campobello di Mazara, si terrà un incontro pubblico organizzato da FLAI CGIL, Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo, dedicato al tema del lavoro agricolo, della legalità e della transizione ecologica.

Interverranno:

  • Giovanni Mininni, segretario generale FLAI CGIL
  • Giulio Marcon, portavoce di Sbilanciamoci!
  • Giulia Torrini, presidente di Un Ponte per
  • Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia
  • Pierluigi Marini, dell’esecutivo nazionale dell’UDU
  • Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans

L’iniziativa aprirà una settimana di “sindacato di strada” della Flai Cgil in Sicilia, con incontri e mobilitazioni per la tutela dei diritti dei braccianti e dei lavoratori stranieri.

La Carovana per un’economia di pace attraverserà poi l’Italia, toccando luoghi simbolici di resistenza e solidarietà, da Cassino a Roma, Cameri, Trieste, Messina (contro il Ponte sullo Stretto) e Milano, per promuovere un’economia della cura, del lavoro e della giustizia sociale.

“È un invito – spiegano gli organizzatori – a ripensare le priorità del Paese e a investire nella dignità del lavoro, nella pace e nella sostenibilità, anziché nelle armi e nei conflitti.”

Per informazioni: info@sbilanciamoci.org









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...