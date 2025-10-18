Da Campobello di Mazara parte la “Carovana per un’economia di pace” contro il caporalato

18/10/2025 20:44:00

Partirà lunedì 20 ottobre da Campobello di Mazara, la Carovana per un’economia di pace, promossa da Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo.

Un’iniziativa simbolica e concreta allo stesso tempo, che sceglie di cominciare proprio da uno dei luoghi più segnati dal caporalato e dallo sfruttamento dei lavoratori migranti nelle campagne siciliane.

L’obiettivo è quello di proporre un modello economico alternativo alle logiche del riarmo e del conflitto, fondato su sostenibilità, agroecologia, lavoro dignitoso, diritti e giustizia sociale.

Alle 16, presso l’aula consiliare del Comune di Campobello di Mazara, si terrà un incontro pubblico organizzato da FLAI CGIL, Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo, dedicato al tema del lavoro agricolo, della legalità e della transizione ecologica.

Interverranno:

Giovanni Mininni , segretario generale FLAI CGIL

, segretario generale FLAI CGIL Giulio Marcon , portavoce di Sbilanciamoci!

, portavoce di Sbilanciamoci! Giulia Torrini , presidente di Un Ponte per

, presidente di Tommaso Castronovo , presidente di Legambiente Sicilia

, presidente di Legambiente Sicilia Pierluigi Marini , dell’esecutivo nazionale dell’UDU

, dell’esecutivo nazionale dell’UDU Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans

L’iniziativa aprirà una settimana di “sindacato di strada” della Flai Cgil in Sicilia, con incontri e mobilitazioni per la tutela dei diritti dei braccianti e dei lavoratori stranieri.

La Carovana per un’economia di pace attraverserà poi l’Italia, toccando luoghi simbolici di resistenza e solidarietà, da Cassino a Roma, Cameri, Trieste, Messina (contro il Ponte sullo Stretto) e Milano, per promuovere un’economia della cura, del lavoro e della giustizia sociale.

“È un invito – spiegano gli organizzatori – a ripensare le priorità del Paese e a investire nella dignità del lavoro, nella pace e nella sostenibilità, anziché nelle armi e nei conflitti.”

Per informazioni: info@sbilanciamoci.org



