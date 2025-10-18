Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley domenica a Trento per muovere la classifica

18/10/2025 12:00:00

Seconda trasferta stagionale consecutiva per la Sigel Seap Marsala Volley in questa fase iniziale del Campionato Serie A2 di Volley Femminile. Domenica 19 ottobre, alle ore 17:30 le lilibetane affronteranno l'Itas Trentino al Pala Sanbapolis di Trento, in un match valido per la terza giornata di stagione regolare. L'incontro si preannuncia ad alta difficoltà per la formazione guidata da Coach Lino Giangrossi, reduce dalla sconfitta per 3-0 subita in trasferta contro il C.B.L. Costa Volpino nella prima giornata e dopo aver osservato il turno di riposo nella seconda. L'avversario di turno, l'Itas Trentino, è infatti in un ottimo stato di forma: le trentine hanno iniziato il campionato con due vittorie casalinghe consecutive, entrambe ottenute con il massimo risultato possibile e guidano la classifica del Girone A a punteggio pieno.

La Sigel Seap Marsala Volley, ferma a zero punti, punta a sbloccare la propria casella in classifica. La squadra ha intensificato gli allenamenti in settimana, lavorando in modo mirato per correggere gli errori emersi in terra bergamasca e prepararsi al meglio per affrontare la compattezza e la qualità delle padrone di casa. Nota positiva per Coach Giangrossi è il rientro a pieno regime della schiacciatrice Jessica Kosonen, assente nell'esordio di campionato per un fastidio muscolare. La giocatrice si è allenata regolarmente con le compagne e potrà dare il proprio contributo in questa sfida che, seppur difficile, non è considerata impossibile dalla compagine marsalese.

"Sappiamo di affrontare una delle formazioni più attrezzate del girone e lo dimostrano i loro primi risultati," dichiara Coach Lino Giangrossi. "Trento è una squadra solida in tutti i fondamentali, specialmente in casa. Noi veniamo da una settimana di lavoro intenso in cui abbiamo cercato di affinare l'intesa e limitare le sbavature. Il rientro di Kosonen ci dà una opzione in più in attacco e un segnale di completezza. Scenderemo in campo con la consapevolezza della difficoltà ma con la determinazione di giocare punto su punto e portare a casa un risultato positivo che muova la classifica".



