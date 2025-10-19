Telesud, Antonini e la sponsorizzazione del torneo con ... decreto ingiuntivo

19/10/2025 06:00:00

All'hotel di Piacenza, tutto sommato, è finita bene. Ha dovuto attendere, farsi dare un decreto ingiuntivo, tentare il pignoramento presso terzi. Ma è stato pagato. Non tutte le storie dei presunti creditori di Valerio Antonini - romano proprietario del Trapani Calcio, degli Shark, squadra di basket che milita nella massima serie, della testata Telesud - sono a lieto fine. I decreti ingiuntivi sono tanti, per piccole e grandi cifre. Sono finiti anche al centro di un servizio de Le Iene. Va anche detto che a tutti, Antonini ha sempre replicato parlando di bugie, di campagna denigratoria contro di lui.

Adesso spunta un’altra piccola storia singolare che riguarda la testata riconducibile a Valerio Antonini, Telesud (fino a qualche settimana emittente televisiva, oggi ridotta a web tv) che non vive certo un buon momento, dal punto di vista economico.

Il Comitato Regionale Sicilia della LND, guidato da Sandro Morgana, aveva organizzato il primo campionato regionale di Serie B di beach soccer, intitolato “Sabbie di Sicilia”.

Un evento itinerante che ha toccato alcune delle spiagge più note dell’isola — Capo Peloro (Messina), San Vito Lo Capo, Marina di Modica e Marina di Ragusa — con l’obiettivo di promuovere insieme sport, turismo e valorizzazione ambientale. Qui Morgana nella foto con Antonini in occasione della premiazione del Trapani Calcio per la vittoria del campionato di Serie D.

La LND Sicilia aveva proposto all’emittente di partecipare come sponsor principale e partner della comunicazione del torneo. Telesud avrebbe dovuto garantire una “adeguata campagna di comunicazione”, curando la visibilità dell’evento attraverso le proprie piattaforme e i propri canali.

L'accordo è stato chiuso.

Ma la sponsorizzazione non è mai stata pagata.

L’ASD I Soci Volley, presieduta da Fabio Nicosia, si è quindi rivolta alla magistratura per ottenere il pagamento.

Il Tribunale di Ragusa, con decreto ingiuntivo n. 32/2025 (RG n. 3495/2024), ha condannato Telesud 3 Srl a versare 24.400 euro più interessi e spese legali.

L’emittente non ha presentato opposizione entro i 40 giorni previsti, e il giudice Claudio Maggioni ha dichiarato il provvedimento esecutivo il 3 marzo 2025, rendendolo definitivo.

A quel punto, l’ASD I Soci non ha potuto far altro che passare alle maniere forti.

Il 16 marzo 2025 l’avvocato Giuseppe Nicosia ha notificato a Telesud un atto di precetto, l’ultimo passo prima del pignoramento.

Nel documento si intima all’emittente, con sede in via Isola Zavorra a Trapani, di versare entro dieci giorni l’intera somma — 28.340,95 euro — comprendente:

i 24.400 euro di capitale;

di capitale; 2.166,79 euro di interessi per ritardato pagamento;

di interessi per ritardato pagamento; 567 euro di compensi difensivi;

di compensi difensivi; 145,50 euro di spese liquidate;

di spese liquidate; oltre Iva, Cpa, rimborso forfetario e spese di registrazione del decreto.

In mancanza di pagamento, si legge nell’atto, “si procederà ad esecuzione forzata” davanti al Tribunale di Trapani.

In sostanza, l’emittente che Antonini amava presentare come “motore della rinascita sportiva siciliana” non ha pagato neppure la sponsorizzazione del campionato di beach soccer.

Un’altra storia di promozione e visibilità che, almeno nei conti, si è trasformata in sabbia tra le dita.



