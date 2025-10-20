Marsala: al via la raccolta firme per la proposta di legge sul "superamento Atto Dovuto"

20/10/2025 11:00:00

La Segreteria Generale del Comune di Marsala informa che presso l’Ufficio di via Garibaldi sono disponibili i moduli per la raccolta firme della proposta di iniziativa popolare “Disposizioni per il superamento dell’Atto Dovuto”, promossa dal Nuovo Sindacato Carabinieri. La Proposta di Legge mira a superare l'ingiustizia dell'"Atto Dovuto" e a garantire tutele legali e professionali concrete a tutti gli operatori delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nell'esercizio delle loro funzioni.

I cittadini interessati potranno firmare fino al 28 febbraio 2026, presentando un documento di riconoscimento per l’autenticazione della firma.

La raccolta avverrà presso il suddetto Ufficio nelle seguenti giornate: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle 13, Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle 17.



