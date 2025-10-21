Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
21/10/2025 09:00:00

Marsala, via Biagio Di Pietra al buio da più di un mese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/marsala-via-biagio-di-pietra-al-buio-da-piu-di-un-mese-450.png

Da oltre un mese i residenti e i commercianti di via Biagio di Pietra, a Marsala, lamentano la totale assenza di illuminazione pubblica. “La strada è buia, eppure è molto frequentata per la presenza di diverse attività commerciali — raccontano — ma sembra che sia stata dimenticata dal sindaco Grillo e dalla sua giunta, troppo impegnati forse a pensare alla prossima campagna elettorale”.

 

La situazione, spiegano i cittadini, oltre a creare disagio, aumenta il senso di insicurezza: “La delinquenza è in aumento, non si può camminare tranquilli nemmeno di giorno, figuriamoci la sera. Cosa si aspetta a intervenire?”.

 

Un appello che si rivolge all’amministrazione comunale e agli uffici competenti per un pronto ripristino dell’illuminazione e una maggiore attenzione alle necessità quotidiane dei cittadini. “Oltre a festival e cerimonie — concludono — vorremmo che si ricordassero che anche la manutenzione e la sicurezza fanno parte della civiltà di una città”.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it. 









Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...