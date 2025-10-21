Marsala, via Biagio Di Pietra al buio da più di un mese

21/10/2025 09:00:00

Da oltre un mese i residenti e i commercianti di via Biagio di Pietra, a Marsala, lamentano la totale assenza di illuminazione pubblica. “La strada è buia, eppure è molto frequentata per la presenza di diverse attività commerciali — raccontano — ma sembra che sia stata dimenticata dal sindaco Grillo e dalla sua giunta, troppo impegnati forse a pensare alla prossima campagna elettorale”.

La situazione, spiegano i cittadini, oltre a creare disagio, aumenta il senso di insicurezza: “La delinquenza è in aumento, non si può camminare tranquilli nemmeno di giorno, figuriamoci la sera. Cosa si aspetta a intervenire?”.

Un appello che si rivolge all’amministrazione comunale e agli uffici competenti per un pronto ripristino dell’illuminazione e una maggiore attenzione alle necessità quotidiane dei cittadini. “Oltre a festival e cerimonie — concludono — vorremmo che si ricordassero che anche la manutenzione e la sicurezza fanno parte della civiltà di una città”.

