Marsala, cane randagio attacca motociclista e quasi lo fa cadere. Il video

22/10/2025 08:30:00

Torna al centro dell’attenzione a Marsala il problema dei cani randagi che circolano liberi per le strade, rappresentando in alcuni casi un rischio concreto per i cittadini e, in particolare, per chi si muove in moto o in bicicletta.

A segnalarlo alla redazione di Tp24 è Fabrizio, marsalese, che racconta un episodio accaduto sul lungomare Spagnola nei giorni scorsi.

“Mentre ero in moto – spiega – un cane mi si è avvicinato all’improvviso cercando di mordermi il polpaccio. Per poco non cadevo. Ho anche un video dell’accaduto e credo sia giusto informare la comunità e l’amministrazione comunale, perché è una situazione pericolosa e serve un intervento urgente”. Il caso di Fabrizio non è isolato, accade spesso infatti che cani randagi, soli o in branco, mettano paura ai pedoni. Ovviamente i cani non hanno colpe, è nella loro natura "proteggersi" quando ravvisano quello che ritengono un pericolo. Ma deve essere il Comune a garantire la sicurezza dei cittadini e degli animali.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



