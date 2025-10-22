Sezioni
Cronaca
22/10/2025 09:17:00

Buongiorno24, mercoledì 22 ottobre: la cocaina nel motore, il tentato omicidio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/buongiorno24-mercoledi-22-ottobre-la-cocaina-nel-motore-il-tentato-omicidio-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Maxi operazione della Polizia di Stato di Mazara del Vallo: due uomini arrestati sull’autostrada A29 con oltre un chilo di cocaina pura nascosta nel vano motore di un’auto.
Le due vetture viaggiavano in “staffetta”, una da apripista e una con il carico. Fermate allo svincolo di Campobello, sono state perquisite: la droga, destinata al mercato locale, è stata sequestrata.
I due, già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in carcere su disposizione della Procura di Marsala.

 

 A Castelvetrano, una banale lite finisce in tragedia sfiorata: un 22enne è stato denunciato per tentato omicidio dopo aver aggredito un uomo di 30 anni nel centro della città.
La vittima è ricoverata in ospedale con gravi ferite.

 

 Nuovi sviluppi nel caso Paolo Taormina, il ragazzo ucciso nella movida di Palermo.
Un amico del killer, Vincenzo Viviano, è ora indagato per false dichiarazioni ai magistrati: avrebbe mentito sulla dinamica dell’omicidio e sui rapporti con Gaetano Maranzano.

 

 A Trapani torna in aula il caso della violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese, nel 2022, che vede tra gli imputati anche il campione olimpico Nino Pizzolato.
Durante l’udienza, la difesa ha parlato di un presunto video che proverebbe la natura “consensuale” del rapporto, ma il file non è mai stato trovato nei telefoni sequestrati.

 

 La Corte d’Appello ha depositato le motivazioni della condanna a Martina Gentile, figlia dell’amante di Matteo Messina Denaro: “Era tra le persone più vicine al boss”.
La giovane è stata condannata a 4 anni e 8 mesi per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena aggravati.

 

 A Marsala, prima udienza del procedimento per scommesse online illegali: 16 imputati, accusati di aver raccolto scommesse per oltre 200 mila euro tramite siti esteri non autorizzati.
Le difese hanno sollevato eccezioni procedurali su intercettazioni e notifiche; il gup Sara Quittino ha rinviato al 18 novembre per decidere se si procederà con rito abbreviato o ordinario.

 

Due storiche strutture turistiche della provincia voltano pagina: il Baglio Basile di Petrosino e il Delfino Beach Hotel di Marsala, confiscati all’imprenditore Michele Licata, sono stati acquisiti dal gruppo salentino CDSHotels, realtà leader dell’ospitalità con sede a Lecce.

 

 E torna il maltempo: allerta gialla in tutta la Sicilia occidentale.
Piogge e vento forte attesi nel Trapanese, con timori di nuovi allagamenti soprattutto a Marsala e Alcamo.

 

 Tragico incidente a Termini Imerese: è morto Domenico Bisesi, 25 anni, finito con lo scooter contro un palo in via Libertà.

 

In diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e i nostri canali social: questo è Buongiorno24, per sapere e capire cosa accade in provincia di Trapani e in Sicilia.

 









