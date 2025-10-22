Marsala, la linea dei bus fantasma: “Sospesa da un anno e il Comune tace”

22/10/2025 15:00:00

Da oltre un anno un intero tratto di Marsala è rimasto senza servizio di trasporto urbano, ma dal Comune nessuna risposta. A denunciare la situazione è Antonio, cittadino marsalese, che tramite il suo legale ha inviato una PEC al Servizio di Trasporto Pubblico Locale, rimasta finora senza riscontro.

Il problema riguarda la linea urbana che copriva la SP 62, da via Istria e viale Regione Siciliana fino alla rotonda di contrada Ciancio - San Silvestro, un percorso di circa 4 chilometri che serviva centinaia di residenti tra le zone di via Favara e via Tunisi.

“L’interruzione di pubblico servizio – scrive l’avvocato nella diffida – ha causato e continua a causare notevoli disagi ai cittadini, che non possono più usufruire del trasporto pubblico urbano”.

La richiesta, semplice e diretta, è quella di ripristinare la linea o quantomeno fornire una spiegazione ufficiale sulla sua soppressione. Ma dal Comune, per ora, silenzio assoluto.

I residenti della zona, intanto, si sentono abbandonati: senza bus, per spostarsi devono usare mezzi propri o percorrere lunghi tratti a piedi. E Bonomo avverte: se l’Amministrazione continuerà a ignorare il problema, la questione sarà portata all’attenzione delle autorità competenti.

