Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
16/02/2026 22:08:00

Pizzolungo, la SP 20 chiusa per frana: ecco come cambia la viabilità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/pizzolungo-la-sp-20-chiusa-per-frana-ecco-come-cambia-la-viabilita-450.jpg

La strada che corre sul mare, tra Trapani e Pizzolungo, è sbarrata.
La SP 20 è chiusa al traffico dopo il cedimento di un tratto di manto stradale. Una decisione inevitabile, spiegano dagli uffici tecnici, perché ogni altra soluzione avrebbe messo a rischio il transito veicolare.

E adesso? Cambia tutto per residenti, pendolari e turisti.

 

Perché la SP 20 è chiusa

 

Il provvedimento è scattato dopo sopralluoghi e verifiche tecniche sul tratto interessato dal cedimento.
Le condizioni dell’asfalto e del sottofondo non consentono il passaggio in sicurezza.

La strada resta interdetta fino a nuovo ordine. Il tratto è costantemente monitorato, con l’obiettivo – dichiarato – di riaprire il prima possibile.

 

Come raggiungere Pizzolungo, Bonagia e San Vito

 

Per chi parte da Trapani e deve raggiungere:

  • Pizzolungo
  • Bonagia
  • Custonaci
  • San Vito Lo Capo

la viabilità alternativa obbligatoria è la SS 187 in direzione Valderice.

In sostanza: niente litoranea, si sale verso Valderice e si prosegue da lì.

 

Come arrivare a Trapani

 

Chi invece si muove:

  • da San Vito Lo Capo o Custonaci verso Trapani
    deve percorrere la SS 187 per Valderice.
  • da Bonagia e Pizzolungo verso Trapani
    deve seguire la SP 20 fino allo snodo per Valderice, per poi immettersi sulla SS 187.

Un percorso più lungo e, nelle ore di punta, inevitabilmente più trafficato.

 

Disagi e preoccupazioni

 

La SP 20 non è una strada qualsiasi. È un collegamento strategico tra Trapani e la fascia costiera nord, fondamentale anche in chiave turistica.

La chiusura riaccende il dibattito sulla fragilità della viabilità provinciale, già messa a dura prova da maltempo e mareggiate.

Per ora la priorità resta la sicurezza. Ma la domanda che in molti si fanno è una sola: quanto durerà?









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa