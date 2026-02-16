Pizzolungo, la SP 20 chiusa per frana: ecco come cambia la viabilità

16/02/2026 22:08:00

La strada che corre sul mare, tra Trapani e Pizzolungo, è sbarrata.

La SP 20 è chiusa al traffico dopo il cedimento di un tratto di manto stradale. Una decisione inevitabile, spiegano dagli uffici tecnici, perché ogni altra soluzione avrebbe messo a rischio il transito veicolare.

E adesso? Cambia tutto per residenti, pendolari e turisti.

Perché la SP 20 è chiusa

Il provvedimento è scattato dopo sopralluoghi e verifiche tecniche sul tratto interessato dal cedimento.

Le condizioni dell’asfalto e del sottofondo non consentono il passaggio in sicurezza.

La strada resta interdetta fino a nuovo ordine. Il tratto è costantemente monitorato, con l’obiettivo – dichiarato – di riaprire il prima possibile.

Come raggiungere Pizzolungo, Bonagia e San Vito

Per chi parte da Trapani e deve raggiungere:

Pizzolungo

Bonagia

Custonaci

San Vito Lo Capo

la viabilità alternativa obbligatoria è la SS 187 in direzione Valderice.

In sostanza: niente litoranea, si sale verso Valderice e si prosegue da lì.

Come arrivare a Trapani

Chi invece si muove:

da San Vito Lo Capo o Custonaci verso Trapani

deve percorrere la SS 187 per Valderice .

o verso Trapani deve percorrere la . da Bonagia e Pizzolungo verso Trapani

deve seguire la SP 20 fino allo snodo per Valderice, per poi immettersi sulla SS 187.

Un percorso più lungo e, nelle ore di punta, inevitabilmente più trafficato.

Disagi e preoccupazioni

La SP 20 non è una strada qualsiasi. È un collegamento strategico tra Trapani e la fascia costiera nord, fondamentale anche in chiave turistica.

La chiusura riaccende il dibattito sulla fragilità della viabilità provinciale, già messa a dura prova da maltempo e mareggiate.

Per ora la priorità resta la sicurezza. Ma la domanda che in molti si fanno è una sola: quanto durerà?



