Buongiorno24, giovedì 23 ottobre: truffa sui fondi Covid, arresti per droga a Marsala e...

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo da circa 140 mila euro nei confronti di Tuccio D’Urso, ex dirigente della Regione Siciliana, indagato per peculato nell’ambito di un’inchiesta della Procura europea.

Secondo gli investigatori, D’Urso – durante l’emergenza Covid – si sarebbe autoliquidato incentivi economici non dovuti, attingendo a fondi europei destinati al potenziamento della rete sanitaria regionale.

A Marsala, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni per produzione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati otto arbusti di cannabis alti oltre tre metri, 300 grammi di marijuana già confezionata e materiale per il confezionamento.

Il 59enne, già in affidamento in prova, è stato posto ai domiciliari.

Intanto, nella nostra inchiesta su Tp24, raccontiamo come la Riserva dello Stagnone di Marsala sia sempre più sotto pressione. Spuntano nuovi chioschi e locali che, pur dichiarandosi ecologici, in estate funzionano come veri e propri ristoranti con musica fino a tarda notte, alterando l’equilibrio ambientale della laguna.

Ancora un rinvio nel processo a carico del dottor Alfonso Tumbarello, l’ex medico di base di Campobello di Mazara accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico per aver redatto certificati a nome di Andrea Bonafede, l’identità di copertura di Matteo Messina Denaro.

Dopo gli interventi del pubblico ministero Pietro De Leo, delle parti civili e della difesa, i giudici del Tribunale di Marsala hanno aggiornato l’udienza al 10 dicembre per le repliche e la sentenza.

Alla Casa circondariale di Trapani la Polizia penitenziaria ha trovato quattro telefoni cellulari durante una perquisizione straordinaria.

Sono in corso indagini per accertare le responsabilità e le modalità di introduzione dei dispositivi.

Domani al Museo archeologico regionale di Lilibeo verrà inaugurato il nuovo allestimento del “Rostro Egadi 13”, un reperto punico recuperato nel mare di Levanzo.

Il manufatto, con iscrizione in caratteri punici, sarà esposto nella sala “Honor Frost”, accanto alla Nave punica, a testimoniare la battaglia delle Egadi del 241 a.C. e il passaggio dalla dominazione cartaginese a quella romana.

Paura a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, dove è stato appiccato il fuoco a un immobile appena sgomberato. Secondo le prime ricostruzioni, chi vi abitava abusivamente sarebbe tornato per vendicarsi dello sfratto.

Grave incidente nelle campagne di Torretta, nel Palermitano: una donna di 55 anni è caduta da una scala mentre raccoglieva olive.

È stata soccorsa dal Corpo nazionale del Soccorso alpino e trasportata in ospedale a Palermo.

Infine, nuova tragedia nel Mediterraneo: almeno 40 migranti sono morti nel naufragio di un barcone al largo della Tunisia.

Il mezzo, con 70 persone a bordo, si è capovolto vicino a Salakta. Solo 30 sopravvissuti sono stati salvati dalla Guardia costiera tunisina.

