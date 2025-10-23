Sezioni
Cultura
23/10/2025 16:00:00

Marsala ospita il primo TEDx: "La Terra dei Visionari" tra cultura, creatività e futuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/marsala-ospita-il-primo-tedx-la-terra-dei-visionari-tra-cultura-creativita-e-futuro-450.jpg

Il 28 dicembre al Teatro Sollima arriva TEDxMarsala: la prima edizione dell’evento internazionale  che porta in città lo spirito delle celebri conferenze TED. Marsala si prepara così a diventare  palcoscenico di idee, esperienze e prospettive innovative, un appuntamento dedicato alla  condivisione di storie capaci di ispirare il cambiamento.  

 

 Sarà una giornata intensa, fatta di interventi, performance e momenti di condivisione. Un insieme di  esperienze e prospettive che intrecciandosi daranno vita a idee capaci di ispirare e trasformare. Sul palco si alterneranno voci provenienti da ambiti diversi, accomunate dal desiderio di costruire  uno spazio visionario in cui le persone possano esprimersi al meglio.   

 

Protagonisti di questa prima edizione saranno: Giulia Meta (content creator e Solo traveller),  Federica Fina (marketing manager), Costantino Spagnoletti (CEO di Waterspeed), Antonella  Agnoli (progettista culturale), Melissa Massetti (content creator), Daniela Ferrante (psicologa  del lavoro), Alessandro Meneghella (economista e consulente strategico), Riccardo Russo, (CEO  e co-founder di TextYess), Inwardavide (creatore di viaggi interiori e pilota di linea) e Gianluca  Liguori (mentalist e Business Coach). 

 

 Il filo conduttore di questa prima edizione è La Terra dei Visionari: “non ha confini, eppure vive in  chi la sa immaginare”. Un invito a guardare oltre l’orizzonte, a immaginare scenari possibili  attraverso cultura, scienza e creatività. È un territorio simbolico che appartiene a chi osa pensare  diversamente, a chi trasforma intuizioni in progetti e sogni in realtà condivise. Un luogo in cui idee,  talenti e sensibilità si intrecciano, generando visioni capaci di illuminare il futuro.  TED è un’organizzazione no profit dedicata alla diffusione di “idee che meritano di essere diffuse”.  Per questo, in tutto il mondo nascono i TEDx ovvero eventi locali organizzati in modo indipendente  ma con licenza ufficiale TED, che portano nelle comunità lo spirito delle celebri conferenze  internazionali, creando occasioni di incontro, confronto e ispirazione. Con la stessa visione, nasce  TEDxMarsala, che siamo noi: cittadini visionari, professionisti, studenti e menti creative che,  radicati nelle nostre origini, guardano con lungimiranza al futuro. 









